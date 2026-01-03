Η αντίδραση της Ρωσίας μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο

Η Μόσχα καταδίκασε τα αμερικανικά πλήγματα ως ένοπλη επίθεση, ζήτησε να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση και κάλεσε σε έξοδο μέσω διαλόγου.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ρωσίας ήρθε λίγες ώρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και κινήθηκε σε σκληρό τόνο. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την ενέργεια πράξη ένοπλης επίθεσης εναντίον κυρίαρχου κράτους και τόνισε ότι σε αυτή τη φάση είναι κρίσιμο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Παράλληλα, η Μόσχα υπογράμμισε ότι η διέξοδος πρέπει να αναζητηθεί μέσω διαλόγου, σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στο διπλωματικό πεδίο και στη σταθερότητα της περιοχής. Η ρωσική πλευρά ζήτησε επίσης άμεσες διευκρινίσεις για την κατάσταση του Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο ίδιος και η σύζυγός του παραμένουν αντικρουόμενες.

Η θέση της Ρωσίας και το μήνυμα για αποκλιμάκωση

Η ρωσική τοποθέτηση βασίστηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος ήταν η καταδίκη της χρήσης στρατιωτικής ισχύος ως μονομερούς ενέργειας που παραβιάζει την κυριαρχία μιας χώρας. Ο δεύτερος ήταν η προειδοποίηση ότι μια νέα κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στη Λατινική Αμερική και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μόσχα επέλεξε να κρατήσει ανοιχτή τη διπλωματική πόρτα, μιλώντας για ανάγκη διαλόγου, κάτι που λειτουργεί και ως σήμα προς διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες ότι το επόμενο βήμα πρέπει να περάσει από πολιτικές διαδικασίες και όχι από περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες.

Στη Ρωσία η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πηγές – Διαψεύδει η Μόσχα

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είναι ενήμερες για τις μετακινήσεις της, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει συλληφθεί από αμερικανικές δυνάμεις μετά από επίθεση στη χώρα.

Ο αδελφός της αντιπροέδρου, Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης, βρίσκεται στο Καράκας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το πού βρίσκεται.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ έστειλε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, καλώντας να δοθούν αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια, είναι ακόμα εν ζωή.



Κίνα: «Ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενέργεια που χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τι υποστήριξε ο Τραμπ για τον Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημοσίως ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και ότι απομακρύνθηκαν από τη χώρα. Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύτηκαν από πληροφορίες για επιχείρηση μέσα στη νύχτα, με διεθνή μέσα να μεταδίδουν ότι οι συλληφθέντες απομακρύνθηκαν από την κατοικία τους την ώρα που κοιμούνταν.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ παρακολούθησαν και εκτέλεσαν την επιχείρηση αφού αξιολόγησαν συνθήκες και χρονισμό, ενώ έγιναν δηλώσεις περί μηδενικών απωλειών από αμερικανικής πλευράς.

Το Καράκας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατήγγειλε αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να βγει στους δρόμους. Ταυτόχρονα, ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιχειρώντας να μεταφέρει το βάρος της αντιπαράθεσης στο πεδίο της διεθνούς κοινοτητας.

Οι αναφορές για τα πλήγματα κάνουν λόγο για στοχεύσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά σημεία, ενώ για αρκετή ώρα δεν υπήρξε σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και την πλήρη έκταση των ζημιών.

Διεθνείς αντιδράσεις και το γεωπολιτικό υπόβαθρο

Η επίθεση προκάλεσε άμεσες διεθνείς αντιδράσεις, με εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και καταδίκες από πολιτικές δυνάμεις σε διάφορες χώρες. Την ίδια ώρα, η Ρωσία και το Ιράν πήραν θέση εναντίον της αμερικανικής επιχείρησης, ενισχύοντας την εικόνα μιας κρίσης που μπορεί να αποκτήσει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση.

Στο βάθος της υπόθεσης βρίσκεται και ο ενεργειακός παράγοντας, καθώς η Βενεζουέλα παραμένει χώρα με τεράστια αποθέματα πετρελαίου και με ιστορικό εντάσεων με τις ΗΠΑ, ειδικά μετά την εθνικοποίηση του τομέα και τις διαδοχικές κυρώσεις. Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε πολιτική μετάβαση, σε περαιτέρω στρατιωτική ένταση ή σε μια δύσκολη, παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

