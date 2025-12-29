Τσακώθηκε με την κουζίνα του: Χρήστης του Uber Eats έκανε 1.900 παραγγελίες σε έναν χρόνο!

6 παραγγελίες την ημέρα, 315 ευρώ μέσο ημερήσιο κόστος και hamburgers σε πρώτο πλάνο, σε μια ιστορία που δείχνει πώς το delivery μετατρέπεται σε καθημερινή συνήθεια ζωής.

Για τους περισσότερους, το ντελίβερι είναι μια λύση ανάγκης. Για κάποιους, είναι μια ένοχη απόλαυση. Για έναν χρήστη στην Πορτογαλία, όμως, έγινε κυριολεκτικά τρόπος ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Uber Eats Portugal, ένας πελάτης πραγματοποίησε μέσα σε έναν μόνο χρόνο 1.900 παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 6 παραγγελίες την ημέρα.

Το στοιχείο χαρακτηρίστηκε «εντυπωσιακό και σπάνιο» από την ίδια την εταιρεία και συνοδεύεται από ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό δεδομένο. Η μέση ημερήσια δαπάνη του συγκεκριμένου χρήστη έφτανε τα 315 ευρώ, μετατρέποντάς τον σε έναν από τους πιο ενεργούς πελάτες της πλατφόρμας στη χώρα.

Χάμπουργκερ και prime time

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η πιο δημοφιλής επιλογή φαγητού για τον συγκεκριμένο χρήστη ήταν το χάμπουργκερ, ενώ το χρονικό διάστημα με τη μεγαλύτερη συχνότητα παραγγελιών εντοπίζεται ανάμεσα στις 19:00 και τις 21:00. Πρόκειται για το κλασικό prime time του ντελίβερι, επιβεβαιώνοντας ότι οι βραδινές ώρες παραμένουν η «καρδιά» της κατ’ οίκον κατανάλωσης.

Η Uber επισημαίνει επίσης ότι η πιο πολυσύχναστη ημέρα του έτους ήταν η 29η Νοεμβρίου, καθώς συνέπεσε με την περίοδο της Black Week, όταν οι προσφορές εκτόξευσαν τη ζήτηση και τις παραγγελίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η περίπτωση αυτή δεν είναι μεμονωμένη ένδειξη υπερβολής, αλλά μέρος μιας ευρύτερης εικόνας που δείχνει πώς το ντελίβερι εξελίσσεται από λύση φαγητού σε πολυεργαλείο καθημερινότητας.

Από το φαγητό στο iPhone και τα 600 χιλιόμετρα

Η Uber Portugal έδωσε στη δημοσιότητα και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, αποκαλύπτοντας ότι μέσω της πλατφόρμας Uber Eats πραγματοποιούνται πλέον αγορές πολύ πέρα από τον χώρο της εστίασης. Το 2025, η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά ανήλθε στα 1.400 ευρώ και περιλάμβανε ένα iPhone 15 και μία κονσόλα PlayStation 5.

Παράλληλα, καταγράφηκε και το μεγαλύτερο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε μέσω Uber στη χώρα: Ένας χρήστης διένυσε περίπου 600 χιλιόμετρα, ταξιδεύοντας από το αεροδρόμιο του Φάρο, στο Αλγκάρβε, μέχρι το Ματοζίνιος, στον βορρά της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες αναζήτησης στο Uber Eats δεν είναι πλέον μόνο τα εστιατόρια. Στην κορυφή βρίσκονται τα είδη παντοπωλείου, τα καταστήματα άμεσης ανάγκης και τα φαρμακεία, κάτι που δείχνει ότι η πλατφόρμα καλύπτει ολοένα και περισσότερες καθημερινές ανάγκες.

