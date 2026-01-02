Τα κάλαντα του Γιάννη Τσορτέκη για... ΑΕΚ πρωταθλήτρια

Ο Γιάννης Τσορτέκης είπε τα κάλαντα για την ΑΕΚ στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ και αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια την αγάπη του για την ομάδα.

Σε μια από τις τηλεοπτικές στιγμές που συνδυάζουν αυθορμητισμό, χιούμορ και αυθεντικότητα, ο Γιάννης Τσορτέκης κατάφερε να κλέψει την παράσταση το πρωί της Παρασκευής (2/1) μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», πλαισιωμένος από την Έλενα Μαυρίδου, την Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο, σε ένα κλίμα χαλαρό και γιορτινό.

Από τα πρώτα λεπτά της συζήτησης, ο Γιάννης Τσορτέκης έδωσε τον τόνο, αποδεικνύοντας πως το χιούμορ παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο της δημόσιας παρουσίας του. Χωρίς ιδιαίτερη εισαγωγή, ζήτησε τον λόγο για να πει -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- «μόνο δύο στίχους», πριν τραγουδήσει παραλλαγμένους στίχους από τα κάλαντα: «Αρχιμηνιά και αρχίχρονια, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα». Η ατάκα αυτή προκάλεσε γέλια στο πλατό και έδωσε μια απρόσμενη, αθλητική νότα στη συζήτηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, οι αναφορές στην αγαπημένη του ομάδα επανέρχονταν με παιχνιδιάρικη διάθεση, ωστόσο η κορύφωση ήρθε προς το τέλος. Με εμφανώς πιο σοβαρό ύφος και χαμηλωμένη φωνή, ο ηθοποιός προλόγισε μια «εξομολόγηση», αιφνιδιάζοντας παρουσιαστές και κοινό. Όπως παραδέχθηκε δημόσια, είναι φίλαθλος της ΑΕΚ, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στη συναισθηματική διάσταση της σχέσης γονιού και παιδιού μέσα από την κοινή αγάπη για μια ομάδα.

Η Έλενα Μαυρίδου σχολίασε με χιούμορ ότι η ατμόσφαιρα έμοιαζε σχεδόν... δραματική, ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος παραδέχτηκε πως η συγκεκριμένη στιγμή θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό φινάλε για την εκπομπή. Ο ίδιος ο Τσορτέκης, πάντως, φρόντισε να επαναφέρει το χαμόγελο, κλείνοντας με μια ατάκα που συνοψίζει το ύφος της εμφάνισής του: «Με την ΑΕΚ, τι άλλο;».

Η τηλεοπτική αυτή παρουσία άφησε στους τηλεθεατές μια ευχάριστη αίσθηση, αποδεικνύοντας πως, πέρα από τους ρόλους, οι μικρές, αυθόρμητες στιγμές είναι εκείνες που κάνουν έναν καλλιτέχνη πραγματικά οικείο στο κοινό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ