Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Θερμικές δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν την τεράστια κατανάλωση ρεύματος!

Βίντεο που αποκαλύπτει το μέγεθος ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία Bitcoin παγκοσμίως έχει προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο για την τεράστια ενεργειακή σπατάλη.

Το viral κλιπ δείχνει το εσωτερικό ενός γιγαντιαίου data center εξόρυξης Bitcoin, γεμάτου από σειρές διακομιστών που εκτείνονται όσο φτάνει το μάτι.

Αν και ορισμένοι εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος της εγκατάστασης, οι περισσότεροι αντέδρασαν με θυμό για την τεράστια κατανάλωση ρεύματος που απαιτείται για να λειτουργεί.

«Τεράστια σπατάλη ενέργειας»

Οι χρήστες στο Reddit δεν μάσησαν τα λόγια τους: «Είναι ντροπή που αυτό υπάρχει», έγραψε ένας. Άλλος το χαρακτήρισε «τεράστια σπατάλη ενέργειας», ενώ κάποιος σχολίασε ειρωνικά: «Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ωραία πράγματα».

Δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια: «Κλείνω το φως στο σαλόνι για να πάω τουαλέτα, κι αυτοί κάνουν αυτό».

Στο στόχαστρο τα ορυχεία Bitcoin στις ΗΠΑ: Οι δορυφορικές εικόνες που τα «έκαψαν»

Η οργή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου της βιομηχανίας εξόρυξης Bitcoin, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεράστια μονάδα στο Rockdale του Τέξας, που ανήκει στη Riot Platforms και θεωρείται η μεγαλύτερη εγκατάσταση εξόρυξης Bitcoin στη χώρα.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα, όταν θερμικές δορυφορικές εικόνες έδειξαν πόση θερμότητα διαχέεται στο περιβάλλον. Οι εικόνες προήλθαν από τη βρετανική εταιρεία SatVu, της οποίας οι δορυφόροι μπορούν να ανιχνεύουν θερμικά ίχνη με ακρίβεια μόλις 3,5 μέτρων. Αν και η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε επίσημα την ταυτότητα της εγκατάστασης, το Rockdale θεωρείται ευρέως το μεγαλύτερο ορυχείο Bitcoin στις ΗΠΑ.

Κατανάλωση ρεύματος όσο μια ολόκληρη πόλη

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Η μονάδα φέρεται να καταναλώνει περίπου 700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα που αρκεί για να τροφοδοτήσει περίπου 300.000 σπίτια.

Ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, Benjamin Jones, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις περιβαλλοντικές συνέπειες της εξόρυξης Bitcoin: «Δεν βρίσκουμε καμία ένδειξη ότι η εξόρυξη γίνεται πιο βιώσιμη με τον χρόνο. Αντίθετα, φαίνεται να γίνεται πιο βρώμικη και πιο επιβλαβής για το κλίμα», τονίζει.

Όταν η ζημιά ξεπερνά την αξία του Bitcoin

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις το περιβαλλοντικό κόστος της εξόρυξης είναι μεγαλύτερο από την αξία του ίδιου του Bitcoin.

«Η εξόρυξη βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, προκαλώντας ρύπανση και εκπομπές άνθρακα που επηρεάζουν το κλίμα και τη δημόσια υγεία», εξηγεί.

