Δέος και ερωτήματα: Πτεροφάλαινα 10 μέτρων βρέθηκε νεκρή στη Βαλένθια

Το σπάνιο εύρημα σε λιμενική ζώνη κινητοποίησε επιστήμονες που προσπαθούν να εξηγήσουν τι συνέβη.

Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν κοντά στο λιμάνι της Βαλένθια: μια τεράστια φάλαινα, σχεδόν 10 μέτρων, βρέθηκε νεκρή πάνω σε κυματοθραύστη, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους ειδικούς.

Το κήτος, ένας θηλυκός ρυγχοφάλαινας, ζύγιζε περίπου 6,5 τόνους και ανήκει στο είδος Balaenoptera physalus, τη δεύτερη μεγαλύτερη φάλαινα στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα. Το θέαμα ενός τόσο μεγάλου θαλάσσιου θηλαστικού σε λιμενική ζώνη δεν είναι απλώς σπάνιο· είναι και επιστημονικά ανησυχητικό.

Η σπάνια παρουσία μιας γιγάντιας φάλαινας σε λιμάνι

Η παρουσία ρυγχοφαλαινών στη Μεσόγειο δεν θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς χρησιμοποιούν τη θάλασσα αυτή ως πέρασμα και περιοχή τροφοληψίας. Ωστόσο, το να εντοπίζεται νεκρό άτομο τόσο κοντά σε λιμενικές εγκαταστάσεις δημιουργεί ερωτήματα που οι επιστήμονες καλούνται τώρα να απαντήσουν.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ομάδες διάσωσης και ειδικοί θαλάσσιας πανίδας, ώστε το σώμα του ζώου να μεταφερθεί σε προσβάσιμο σημείο για εξέταση. Η επιχείρηση έγινε με συντονισμό περιβαλλοντικών υπηρεσιών, ερευνητικών ιδρυμάτων και τοπικών φορέων, καθώς το μέγεθος του ζώου καθιστούσε την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η νεκροψία. Μέσω αυτής, οι κτηνίατροι προσπαθούν να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι πάντα εύκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Συγκρούσεις με πλοία, ασθένειες, αποπροσανατολισμός ή περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι μερικά από τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται.

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον θάνατό της

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα μεγάλα κητώδη παίζουν κρίσιμο ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο θάνατος ενός τέτοιου ζώου δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως «καμπανάκι» για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ανάλυση των ευρημάτων θα δώσει στοιχεία όχι μόνο για τη συγκεκριμένη φάλαινα, αλλά και για την ευρύτερη εικόνα της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο. Από την υγεία των πληθυσμών μέχρι τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε τέτοιο περιστατικό μετατρέπεται σε πολύτιμη πηγή δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα.

Τελικά, πίσω από το εντυπωσιακό μέγεθος και το σοκαριστικό θέαμα, κρύβεται μια υπενθύμιση: οι γίγαντες των ωκεανών παραμένουν ευάλωτοι. Και κάθε απώλειά τους είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η ισορροπία των θαλασσών εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις επιλογές του ανθρώπου.

