«Ηλίθιος ήμουν»: Ο Βινς ΜακΜάχον οδηγεί με 180 χλμ./ώρα πριν τη σφοδρή σύγκρουση με Bentley

Dashcam βίντεο δείχνει τον Βινς ΜακΜάχον να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα πριν συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Σοκ προκαλεί το βίντεο από την τροχαία σύγκρουση του Βινς ΜακΜάχον, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μήνες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 80χρονος πρώην επικεφαλής της WWE οδηγούσε τη Bentley του με ταχύτητα που εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 180 χλμ./ώρα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα σε αυτοκινητόδρομο του Κονέκτικατ, πριν τελικά συγκρουστεί με άλλο όχημα και προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες.

Η στιγμή της σύγκρουσης που κόβει την ανάσα

Το υλικό από dashcam και bodycam αστυνομικού δείχνει το πολυτελές όχημα να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα ένα BMW που κινούνταν μπροστά του. Παρά την προσπάθεια να μειώσει ταχύτητα, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, ενώ θραύσματα εκτοξεύτηκαν στον δρόμο και χτυπήθηκαν από διερχόμενο όχημα.

Ο ΜακΜάχον επιχείρησε να αποφύγει το ατύχημα αλλάζοντας λωρίδα, ωστόσο κατέληξε να χτυπήσει και σε ξύλινο στηθαίο στο διάζωμα του δρόμου. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν τραυματίστηκε σοβαρά, γεγονός που ο ίδιος χαρακτήρισε «θαύμα».

Η εξήγηση που έδωσε στους αστυνομικούς

Στο βίντεο ακούγεται εμφανώς ταραγμένος, να παραδέχεται ότι οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα, λέγοντας ότι «το αυτοκίνητο είναι πολύ γρήγορο» και ότι είχε καιρό να το οδηγήσει. Παράλληλα, εξήγησε πως βιαζόταν να πάει σε γενέθλια της εγγονής του και επέμενε ότι δεν προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία ούτε είχε αποσπαστεί από κινητό τηλέφωνο.

Σε κάποια στιγμή, καθώς έψαχνε τα έγγραφά του, ακούγεται να μονολογεί αποκαλώντας τον εαυτό του «ηλίθιο», αναγνωρίζοντας την ευθύνη για την υπερβολική ταχύτητα.

Οι νομικές συνέπειες μετά το τροχαίο

Μετά το περιστατικό, κατηγορήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση και για πολύ μικρή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και στη συνέχεια κρίθηκε ότι μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα προδικαστικής αποκατάστασης, το οποίο προβλέπει ότι αν τηρήσει τον νόμο και προχωρήσει σε δωρεά σε φιλανθρωπικό σκοπό, οι κατηγορίες ενδέχεται να αποσυρθούν μέσα σε έναν χρόνο.

Το βίντεο επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηλικίας του επιχειρηματία αλλά και της υψηλής ταχύτητας με την οποία κινούνταν σε πολυσύχναστο δρόμο.

