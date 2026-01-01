Απόλυτη ανατροπή με τον καιρό: Από τα χιόνια θα πάμε στους 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

Με χιόνια και παγετό μπήκε το 2026, όμως από το Σάββατο έρχεται θερμή ανάσα με 17 έως 18 βαθμούς, δυνατούς νοτιάδες και αλλαγή σκηνικού.

Με καθαρά χειμωνιάτικη εικόνα έκανε ποδαρικό το 2026, με τσουχτερό κρύο, παγετό και τοπικά χιόνια. Οι θερμοκρασίες νωρίς το πρωί έπεσαν κάτω από το μηδέν σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στη βόρεια Ελλάδα το ψύχος έδειξε τα δόντια του με τιμές που άγγιξαν διψήφια αρνητικά νούμερα.

Την ίδια ώρα, η χώρα θυμίζει μωσαϊκό. Από τη μια, περιοχές όπως η Καστοριά βρίσκονται σε συνθήκες βαθύ χειμώνα. Από την άλλη, το Καστελόριζο κρατά πολύ πιο ήπιες ελάχιστες, με τεράστια θερμοκρασιακή απόσταση από τα βόρεια.

Από την ψύξη στην απόψυξη, πότε γυρίζει ο διακόπτης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετεωρολόγων, το κρύο επιμένει σήμερα, με παγετό που σε ορισμένα σημεία μπορεί να είναι ισχυρός και κατά τόπους καθολικός. Όμως το μοτίβο αλλάζει σταδιακά από την Παρασκευή, καθώς η πολική αέρια μάζα αρχίζει να υποχωρεί και στη θέση της μπαίνουν ηπιότερες αέριες μάζες από τα δυτικά και τα νότια.

Για την Πρωτοχρονιά, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα και εντοπίζονται κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου, με πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο σε χαμηλά και ημιορεινά στα ανατολικά και νότια. Σε αρκετές περιοχές ο καιρός βελτιώνεται μετά το μεσημέρι, με εξαίρεση την Κρήτη όπου η αστάθεια μπορεί να κρατήσει περισσότερο.

Στην Αττική, υπάρχει πιθανότητα για λίγες χιονονιφάδες νωρίς το πρωί σε Πάρνηθα και Πεντέλη, αλλά στη συνέχεια επικρατεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μέγιστες κοντά στους 9 βαθμούς και ψυχρότερες τιμές στα βόρεια.

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται το Σαββατοκύριακο. Οι νοτιάδες ενισχύονται σε τμήματα του Αιγαίου, την Κυριακή δυναμώνει ο άνεμος και στην Αττική και η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά. Σε αρκετές περιοχές δεν αποκλείονται τιμές 17 έως 18 βαθμών, πριν ο καιρός μπει σε πιο βροχερή τροχιά τις επόμενες ημέρες, με βροχές που ξεκινούν από τα δυτικά και χιόνια κυρίως στα ορεινά.

