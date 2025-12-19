2,5 εκατ. δολάρια μαζεύτηκαν για τον ήρωα του Σίδνεϊ: «Τα αξίζω;» (vid)

Με δάκρυα συγκίνησης ο Άχμεντ Αλ-Άχμεντ παρέλαβε στο νοσοκομείο επιταγή 2,5 εκατ. δολαρίων από δωρεές 43.000 ανθρώπων παγκοσμίως, ως αναγνώριση για τον ηρωισμό του στην επίθεση στο Bondi Beach.

Βίντεο στα social media κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή που ο 42χρονος πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος κατάφερε να αφοπλίσει τον μακελάρη του Σίδνεϊ, ενημερώνεται για το ποσό που συγκεντρώθηκε.

«Το αξίζω;» ρωτά εμφανώς φορτισμένος, με τον εκπρόσωπο των διοργανωτών να του απαντά: «Κάθε σεντ». Η καμπάνια συγκέντρωσε 2,5 εκατ. δολάρια από περίπου 43.000 δωρητές ανά τον κόσμο.

Ο 42χρονος έστειλε μήνυμα ενότητας από το νοσοκομείο: «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον»

Ο Αλ-Άχμεντ ευχαρίστησε τους δωρητές, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς: «Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και να σώζουμε ζωές. Όταν έδρασα, το έκανα από την καρδιά μου», δήλωσε. Το βίντεο προκάλεσε νέο κύμα συγκίνησης στα κοινωνικά δίκτυα, με χιλιάδες χρήστες να εξυμνούν τη σεμνότητά του.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμών του Χάνουκα στο Bondi Beach, όπου 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους κι ένα δεκάχρονο κορίτσι και δεκάδες τραυματίστηκαν. Ο Αλ-Άχμεντ, ιδιοκτήτης παντοπωλείου, όρμησε στον έναν από τους δράστες, καταφέρνοντας να τον αφοπλίσει, παρότι τραυματίστηκε σοβαρά.

Πρωτοφανές κύμα στήριξης και διεθνείς δωρεές

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, που ξεκίνησε από την CarHub Australia, προσέλκυσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, με σημαντικούς δωρητές, ανάμεσά τους και ο Μπιλ Άκμαν (Αμερικανός δισεκατομμυριούχος οικονομολόγος) να συμβάλλουν στο ποσό. Παράλληλα, εκατομμύρια δολάρια έχουν συγκεντρωθεί και για τις οικογένειες θυμάτων και τραυματιών της επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας τον χαρακτήρισε «αληθινό ήρωα», ενώ η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας μετέφερε τις ευχαριστίες του βασιλιά Καρόλου. Ο 42χρονος αναμένεται να τιμηθεί επίσημα με βραβείο ανδρείας για την καθοριστική παρέμβασή του.

