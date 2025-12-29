Τύπος ανακάλυψε ανατριχιαστικό πακέτο σε λίμνη της Νέας Υόρκης μετά την πτώση της στάθμης του νερού

Η πτώση της στάθμης του νερού σε μια λίμνη στη Νέα Υόρκη οδήγησε σε μια ανακάλυψη που μοιάζει περισσότερο με διαγραμμένη σκηνή από θρίλερ εγκλήματος.

Καθώς το νερό στo Silver Lake Park στη Νέα Υόρκη υποχώρησε περίπου 2,5 μέτρα, επιφάνειες που ήταν βυθισμένες έγιναν ξαφνικά ορατές, τραβώντας την προσοχή των επισκεπτών που ήθελαν να δουν τι μπορεί να κρύβεται εδώ και δεκαετίες κάτω από το νερό.

Ένας από αυτούς ήταν ο Chris Sammon, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος κατευθύνθηκε στη λίμνη μετά από ρεπορτάζ που τόνιζε πόσο δραματικά είχε υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Αυτό που περίμενε ήταν να βρει παλιά μπουκάλια και σκουπίδια, αλλά αυτό που ανακάλυψε, ήταν συγκλονιστικό.

Η ανακάλυψη του Sammon

Ο Sammon παρατήρησε ένα ογκώδες αντικείμενο. Το δέμα, περίπου στο μέγεθος καρύδας, ήταν σφιχτά τυλιγμένο με μαύρη μονωτική ταινία και είχε δεθεί σε έναν μεγάλο βράχο, προκειμένου να μείνει στον πάτο. Μιλώντας στο τοπικό μέσο Staten Island Advance, ο Sammon είπε: «Δεν μου προξένησε πλήρη έκπληξη το να βρω κάτι τέτοιο. Παρότι πήγα εκεί ψάχνοντας για μπουκάλια ή κάποιο παλιό θησαυρό, είχα κι ένα μικρό άγχος για όπλα, όργανα και παρόμοια πράγματα».

Και πρόσθεσε: «Όταν είδα ένα μεγάλο δέμα τυλιγμένο με ταινία και κατάλαβα ότι ήταν ένα αντικείμενο δεμένο σε έναν μεγάλο βράχο, σκέφτηκα ότι ήταν κάτι που κάποιος ήθελε να κρύψει». Αφού το φωτογράφησε, ο Sammon το ξετύλιξε προσεκτικά και έκανε μια ανατριχιαστική ανακάλυψη.

Μέσα υπήρχαν αντικείμενα που έθεταν άμεσα σοβαρά ερωτήματα για το πώς και γιατί κατέληξαν στον πυθμένα του ταμιευτήρα. Αργότερα παρέδωσε τα αντικείμενα στην αστυνομία, η οποία του είπε ότι το ένα ήταν ένα πιστόλι εκκίνησης που χρησιμοποιείται συνήθως για την έναρξη αγώνων, μαζί μια σιδερογροθιά.

Το άλυτο μυστήριο

Ο Sammon αναρωτήθηκε: «Γιατί να μπεις σε όλη αυτήν την ταλαιπωρία να τυλίξεις κάτι με ταινία και στη συνέχεια να το πετάξεις σε μια λίμνη μαζί με έναν μεγάλο βράχο; Φαντάζομαι ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για ληστεία ή κάτι παρόμοιο, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, κανείς δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει ένα κανονικό όπλο από ένα πιστόλι με άσφαιρα».

Ενώ οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι ήταν ακίνδυνο, όπως τα όπλα που χρησιμοποιούνται για εκκίνηση αγώνων, ένας συνταξιούχος ντετέκτιβ του NYPD δήλωσε στην εφημερίδα ότι το όπλο φαίνεται να ήταν ένα πιστόλι Ruger 38. «Πιθανότατα ποτέ δεν θα μάθουμε την αληθινή ιστορία», πρόσθεσε ο Sammon.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ