Πρώην πράκτορας του FBI αποκαλύπτει τους κινδύνους διαμονής σε ξενοδοχεία (vid)

Ένας πρώην πράκτορας του FBI αποκάλυψε τα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία.

Ένας πρώην πράκτορας του FBI μοιράστηκε μια τρομακτική προειδοποίηση σχετικά με τη διαμονή σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια ταξιδιών και αποκάλυψε γιατί οι γυναίκες κυρίως, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο Steve Lazarus που εργάστηκε στο FBI για 22 χρόνια, ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αντιμετώπισε τρομοκράτες, συμμορίες, ακόμη και οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών. Επίσης, ειδικεύτηκε στον τομέα των εκρηκτικών ως τεχνικός βομβών, κάτι που τον έφερε σε αποστολές ανά τον κόσμο, όπως στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Οι κίνδυνοι διαμονής σε ξενοδοχεία

Ο Lazarus προειδοποίησε το κοινό του, αναφέροντας τους κινδύνους της διαμονής σε ξενοδοχεία ως solo ταξιδιώτης. Ο πρώην πράκτορας ξεκίνησε το βίντεο, εξηγώντας ότι η ασφάλεια ξεκινά πριν καν κάνετε check-in. «Σταθμεύστε μπροστά από το ξενοδοχείο, εκεί που τα φώτα είναι πιο έντονα και η κάλυψη από κάμερες είναι καλύτερη», είπε.

«Χρησιμοποιήστε την κύρια είσοδο κάθε φορά που μπαίνετε ή βγαίνετε από το ξενοδοχείο. Οι σκάλες και οι πλαϊνές είσοδοι δεν είναι φίλοι σας», προειδοποίησε. Στη συνέχεια, συνέστησε να φυλάσσετε τον χώρο σας όπως θα κάνατε σε ένα ATM. «Οι υπάλληλοι της ρεσεψιόν ξέρουν να μην λένε δυνατά τον αριθμό του δωματίου σας, αλλά είναι γραμμένος στον φάκελο του κλειδιού σας, οπότε μην αφήσετε κανέναν να πλησιάσει αρκετά για να τον δει», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια τόνισε πόσο σημαντικό είναι να είστε προσεκτικοί και στο ασανσέρ. «Μην πατάτε το κουμπί του ορόφου μέχρι να κλείσει η πόρτα», εξήγησε ο Lazarus. «Αν κάποιος μπει μαζί σας, αφήστε τον να επιλέξει πρώτα τον όροφο του», είπε. Ο Lazarus συνέστησε επίσης να στέκεστε κοντά στον πίνακα και να εντοπίσετε το κουμπί συναγερμού. «Αν νιώσετε ότι κάποιος σας ακολούθησε μέχρι τον όροφό σας, μείνετε στο ασανσέρ και επιστρέψτε στη ρεσεψιόν», προειδοποίησε.

Μόλις φτάσετε στο δωμάτιό σας, υπάρχουν μια σειρά από συμβουλές που αφορούν την ασφάλεια. Πριν ανοίξετε την πόρτα, ο Lazarus συνιστά να ρίξετε μια ματιά γύρω σας για να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν σας ακολούθησε εκεί. Μόλις μπείτε στο δωμάτιο, συμβουλεύει να κλειδώσετε την πόρτα και να τοποθετήσετε την πινακίδα «Μην ενοχλείτε».

«Χρησιμοποιήστε τα επόμενα δύο ή τρία λεπτά για να κάνετε έναν έλεγχο ασφαλείας», πρότεινε. «Ελέγξτε κρυψώνες, όπως ντουλάπες και πίσω από κουρτίνες. Επιθεωρήστε τις κλειδαριές και το ματάκι για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραβιαστεί».

Τέλος, υπάρχουν μερικά ακόμη βήματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε, όπως η αγορά ορισμένων συσκευών που παρέχουν επιπλέον επίπεδο προστασίας. Ο πρώην πράκτορας του FBI πρότεινε την αγορά ενός ανιχνευτή κρυφής κάμερας και χρησιμοποιεί μαγνήτες και υπέρυθρη τεχνολογία για να ανιχνεύει κρυφά μικρόφωνα και συσκευές.

