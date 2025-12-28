iPhone: Αποκαλύφθηκε το κρυφό κουμπί στο πίσω μέρος που λίγοι γνωρίζουν

Η λειτουργία Back Tap του iPhone έγινε viral, αν και υπάρχει εδώ και χρόνια. Πώς λειτουργεί το «κρυφό κουμπί» και πώς το ενεργοποιείτε.

Έντονη συζήτηση προκάλεσε στα social media, και ειδικά στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, η αποκάλυψη ενός υποτιθέμενου «κρυφού κουμπιού» στο πίσω μέρος του iPhone. Χιλιάδες χρήστες δήλωσαν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι με ένα απλό χτύπημα στο πίσω μέρος της συσκευής τους μπορούσαν να τραβήξουν στιγμιότυπα οθόνης ή να εκτελέσουν άλλες εντολές. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι λιγότερο μυστηριώδης, αλλά εξίσου εντυπωσιακή.

Πρόκειται για για το «Back Tap»

Η Apple έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει φυσικό κουμπί πίσω στο iPhone. Η λειτουργία που προκάλεσε τον θόρυβο ονομάζεται Back Tap και αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος iOS εδώ και αρκετά χρόνια. Το Back Tap είναι διαθέσιμο από το iOS 14 και υποστηρίζεται σε όλες τις συσκευές από το iPhone 8 και νεότερες. Παρόλα αυτά, παρέμεινε άγνωστο στο ευρύ κοινό, καθώς είναι «κρυμμένο» στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας.

Τι κάνει το Back Tap και γιατί είναι τόσο χρήσιμο

Μέσω της λειτουργίας Back Tap, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ενέργειες που ενεργοποιούνται με διπλό ή τριπλό χτύπημα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, μπορεί να:

τραβήξει στιγμιότυπο οθόνης

ανοίξει το Κέντρο Ελέγχου

ενεργοποιήσει την εγγραφή ήχου

εκτελέσει συντομεύσεις (Shortcuts), όπως άνοιγμα εφαρμογών ή πληρωμές

Η Apple εξηγεί ότι η λειτουργία βασίζεται στους εσωτερικούς αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι ανιχνεύουν τις μικροδονήσεις από το χτύπημα και τις μεταφράζουν σε εντολές.

Πώς ενεργοποιείται το Back Tap

Η διαδικασία είναι απλή:

Ρυθμίσεις → Προσβασιμότητα → Άγγιγμα → Back Tap

Εκεί, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετική λειτουργία για διπλό ή τριπλό πάτημα. Παρότι εύχρηστη, η επιλογή αυτή συχνά περνά απαρατήρητη λόγω της τοποθέτησής της στο μενού Προσβασιμότητας.

Τι πρέπει να προσέξετε

Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι η λειτουργία είναι λιγότερο αξιόπιστη όταν χρησιμοποιούνται παχιές θήκες προστασίας. Η Apple προτείνει το χτύπημα να γίνεται στο κέντρο της πίσω επιφάνειας και όχι κοντά στις άκρες.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για τυχαίες ενεργοποιήσεις όταν το κινητό βρίσκεται στην τσέπη, ωστόσο η εταιρεία υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί αλγόριθμους φιλτραρίσματος για τον περιορισμό των ψευδών εντολών.

Αρχικά, το Back Tap σχεδιάστηκε ως βοήθημα για χρήστες με κινητικές δυσκολίες. Στην πράξη, όμως, εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό εργαλείο ταχείας πρόσβασης, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή χρήση του iPhone.

Live Photos: Μια λειτουργία που διχάζει

Την ίδια στιγμή, συζητήσεις στο Weibo προκάλεσε και η λειτουργία Live Photos, με χρήστες να διαμαρτύρονται ότι το σύστημα επιλέγει συχνά ακατάλληλα καρέ για φωτογραφίες προφίλ.

Η Apple διευκρινίζει ότι η επιλογή γίνεται αυτόματα, ωστόσο δίνει τη δυνατότητα χειροκίνητης επεξεργασίας ώστε ο χρήστης να ορίσει το καλύτερο καρέ. Παράλληλα, συνιστά τη χρήση HDR για πιο ομοιόμορφη ποιότητα εικόνας.

Το Back Tap αποδεικνύει ότι πολλές από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες του iPhone παραμένουν άγνωστες, ακόμη και σε έμπειρους χρήστες. Αν και δεν είναι καινούρια, μόλις τώρα έρχεται στο προσκήνιο, προσφέροντας έναν έξυπνο τρόπο για πιο γρήγορη και αποδοτική χρήση της συσκευής.

Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμη, ίσως ήρθε η ώρα.

