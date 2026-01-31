POCO M8 Pro 5G: Πανίσχυρο και βολικό για καθημερινή χρήση

Το POCO M8 Pro 5G είναι εδώ να καλύψει κάθε ανάγκη

Στον κόσμο της τεχνολογίας, όπου η απόδοση μετριέται σε tests και η αντοχή σε μάχες καθημερινότητας, το Poco M8 Pro 5G ξεχωρίζει ως το απόλυτο budget flagship killer.

Με οθόνη AMOLED 6.67 ιντσών 1.5K (2712x1220, 120Hz refresh, 2160Hz PWM dimming, HDR10+, 3000 nits peak φωτεινότητα), προσφέρει πολύ καλή ποιότητα απεικόνισης: βαθύ μαύρο, «εκρηκτικά» χρώματα και άνετη χρήση για gaming, streaming και scrolling.

Το Gorilla Glass Victus στην μπροστινή οθόνη και η αντοχή κατά IP64 σε νερό και σκόνη το κάνουν ιδανικό ακόμη και για το γυμναστήριο ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Στην «καρδιά» του βρίσκεται ο Dimensity 7300 Ultra (4nm), με CPU 4x [email protected] + 4x [email protected] και Mali-G615 MC2 GPU, πετυχαίνοντας πολύ ψηλές επιδόσεις σε πολύ γνωστά και δημοφιλή games. Η μνήμη των 12GB RAM LPDDR4X και η αποθήκευση UFS 2.2 εξασφαλίζουν multitasking χωρίς lag, ενώ τα διπλά στερεοφωνικά ηχεία Dolby Atmos προφέρουν ήχο κινηματογραφικού επιπέδου.

Η τριπλή κάμερα 50MP (κύρια Sony IMX882 f/1.5 OIS, ultra-wide 120° f/2.2, macro 2MP) και η 20MP selfie θα σας προσφέρουν πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες την ημέρα με τα καλύτερα φυσικά χρώματα, βελτιωμένο night mode και 2x lossless zoom.

Στην καταγραφή video έχουμε σταθερό 4K@30fps σταθερό, που είναι ιδανικό για τον σύγχρονο χρήστη. Η μπαταρία των 5000mAh προσφέρει 45W turbo charge (φτάνει το 100% της σε 50 λεπτά στο ρεύμα) και φτάνει άνετα τη μια μέρα «βαριάς» χρήσης.

Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ξεχωρίζουν τα 5G SA/NSA, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη και το HyperOS 2.0 (Android 15) με 3 χρόνια updates.