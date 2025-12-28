Άγγλος συνταξιούχος πήρε πρόστιμο επειδή έφτυσε ένα... φύλλο (vid)

86χρονος από την Αγγλία καταγγέλλει ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή έφτυσε ένα φύλλο που μπήκε στο στόμα του λόγω δυνατού αέρα, ενώ πάσχει από άσθμα και καρδιακά προβλήματα.

Άγγλος συνταξιούχος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα υπερβολικού ζήλου των αρχών στην πόλη Σκάνγκνες του Λίνκολνσιρ, όταν του επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή δήθεν έφτυσε στο πεζοδρόμιο, ενώ στην πραγματικότητα έφτυσε ένα φύλλο δέντρου που είχε μπει στο στόμα του από τον αέρα.

Παρά τις εξηγήσεις του, οι ελεγκτές του επέβαλαν πρόστιμο 250 λιρών (που αργότερα μειώθηκε στις 150). «Καθόμουν εκεί και ξαφνικά φύσηξε δυνατά και ένα μεγάλο φύλλο μπήκε στο στόμα μου. Το έφτυσα και μόλις σηκώθηκα να φύγω, ήρθαν δύο υπάλληλοι» θυμήθηκε ο Ρόι Μαρς.

Η κόρη του αποκάλυψε το περιστατικό μέσω Facebook: «Έχει σοβαρό πρόβλημα και του επέβαλαν πρόστιμο»

Η ιστορία έγινε γνωστή όταν η κόρη του, Τζέιν Φιτζπάτρικ, τη δημοσίευσε στο Facebook: «Πρόσφατα, ο μπαμπάς μου, που έχει κινητικές δυσκολίες αλλά προσπαθεί να περπατά καθημερινά γύρω από τη λίμνη, εισέπνευσε ένα μικρό φύλλο που τον έκανε να πνιγεί. Έχει σοβαρό άσθμα και καρδιακό πρόβλημα. Κατάφερε να βγάλει το φύλλο και να το φτύσει (μόνο το φύλλο). Αμέσως τον πλησίασε ο τοπικός ελεγκτής, ήταν απίστευτα αγενής, του είπε ότι παραβίασε τον νόμο φτύνοντας και του έβαλε πρόστιμο 160 λίρες!!! Ο μπαμπάς προσπάθησε να εξηγήσει, του έδειξε το φύλλο και ότι δεν υπήρχε σάλιο, αλλά και πάλι του έβαλαν πρόστιμο!!!».

Ο Ρόι Μαρς ζητά πλέον «υπεύθυνη» επιβολή προστίμων και περισσότερη λογική στην εφαρμογή των κανόνων, με πολλούς πολίτες να συμμερίζονται την αγανάκτησή του. Ο περιφερειακός σύμβουλος Έιντριαν Φίντλεϊ συμφώνησε ότι οι αρχές «το παρακάνουν», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ερχόμουν για διακοπές εδώ και μου έβαζαν πρόστιμο 250 λιρών, δεν θα ρίσκαρα να ξανάρθω».

