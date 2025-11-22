Μυστήριο με πρώην αθλητή που έκανε χαμό σε κλαμπ του Μάντσεστερ: «Ευχαριστώ για το σέρβις σας, να ένα φιλοδώρημα 9.000 ευρώ!»

Μυστηριώδης πρώην αθλητής με παρέα 12 ατόμων «έσπασε» όλα τα κοντέρ με λογαριασμό-ρεκόρ 100.000 ευρώ σε κλαμπ του Μάντσεστερ και φιλοδώρημα 9.000 ευρώ.

Μυστήριο επικρατεί στην Αγγλία με έναν πρώην αθλητή, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, καθώς βρέθηκε με την παρέα του σε κλαμπ του Μάντσεστερ, ξοδεύοντας ένα εξωφρενικό ποσό.

Ο συνολικός λογαριασμός που έκανε η παρέα ήταν 100.000 ευρώ, ενώ στο τέλος άφησαν ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα, όπως φαίνεται από την φωτογραφία της απόδειξης που ανέβασε το κλαμπ στα social media.

Στον λογαριασμό της ανώνυμης παρέας των 12 ατόμων περιλαμβάνονταν:

ένα μπουκάλι τεκίλα Clase Azul στην τρελή τιμή των 10.000 ευρώ

πολλές μάγκνουμ Dom Pérignon Rosé των 2.275 ευρώ η καθεμία

Armand de Brignac Ace of Spades Champagne στα 1.700 ευρώ

Chivas Regal 25 blended Scotch Whisky στα 1.080 ευρώ

Μάλιστα, το φιλοδώρημα έφτασε 9.000 ευρώ!

Η ανάρτηση του κλαμπ

Το Continental Club έγραψε στο Instagram: «ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ. Κάποιοι έρχονται να πιουν… άλλοι έρχονται να σπάσουν ρεκόρ. Η μεγαλύτερη κατανάλωση τραπεζιού που έγινε ΠΟΤΕ σε κλαμπ του Μάντσεστερ».

Το μαγαζί υπόσχεται «πολυτέλεια, ιδιωτικότητα και elite διασκέδαση» και είναι στέκι διασήμων, με premium ποτά και VIP υπηρεσίες.

Τα σχόλια για το φιλοδώρημα

Κάποιοι σχολίασαν θετικά το φιλοδώρημα, αλλά πολλοί άλλοι ενοχλήθηκαν από το υπερβολικό ξόδεμα, ειδικά όταν – όπως ανέφερε το Manchester Evening News – πολλοί βετεράνοι στρατιωτικοί παλεύουν αυτόν τον χειμώνα.

«Είναι απίστευτο πόσο εύκολα εξαφανίζονται μερικές χιλιάδες λίρες σε ένα μπαρ στο Μάντσεστερ», έγραψε κάποιος.

«Την ίδια ώρα, ακριβώς έξω στο κρύο και βρεγμένο πεζοδρόμιο, υπάρχουν άντρες και γυναίκες που αφιέρωσαν κυριολεκτικά τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτή τη χώρα», σημείωσε κάποιος άλλος.

Ο μυστηριώδης διάσημος πελάτης

Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, που συστήθηκε ως Hass, δήλωσε ότι όλο το ποσό το πλήρωσε ένας και μόνο «διάσημος πελάτης» από την παρέα των 12 ατόμων το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας στο BBC είπε ότι κανείς από την παρέα δεν έδειξε να σοκάρεται όταν είδε τον λογαριασμό – πληρώθηκε με μία μόνο κάρτα. «Μερικές φορές σε τόσο μεγάλους λογαριασμούς μοιράζονται το ποσό, αλλά εδώ το ανέλαβε μόνος του ένας, ήταν εντυπωσιακό», πρόσθεσε.

Ο πελάτης δεν ήταν από το Μάντσεστερ και όπως είπε ο Hass, «δεν του ήταν ξένο να ξοδεύει τέτοια ποσά».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ