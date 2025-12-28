Η Σομαλιλάνδη, ένα de facto κράτος που για περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργεί χωρίς διεθνή αναγνώριση, βρέθηκε στο παγκόσμιο προσκήνιο μετά την ιστορική απόφαση του Ισραήλ να την αναγνωρίσει επίσημα ως ανεξάρτητη χώρα.

Με ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Τελ Αβίβ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», τερματίζοντας δεκαετίες διπλωματικής απομόνωσης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από τη Σομαλία, αλλά και από Αίγυπτο, Τζιμπουτί και Τουρκία, που καταδίκασαν την απόφαση.

Τι είναι η Σομαλιλάνδη και γιατί διεκδικεί την ανεξαρτησία της

Η Σομαλιλάνδη βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Σομαλίας, στη Χερσόνησο του Κέρατος της Αφρικής. Παρά το γεγονός ότι λειτουργεί εδώ και χρόνια ως πλήρως οργανωμένο κράτος με δική της κυβέρνηση, νόμισμα, στρατό και θεσμούς, δεν είχε μέχρι σήμερα διεθνή αναγνώριση.

Υπήρξε βρετανικό προτεκτοράτο έως το 1960, οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκε, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ενώθηκε με την Ιταλική Σομαλιλάνδη για τη δημιουργία της Σομαλικής Δημοκρατίας. Μετά από χρόνια πολιτικής αστάθειας και εμφυλίων συγκρούσεων, το 1991 ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της, δημιουργώντας δικούς της θεσμούς.

Ένα αυτόνομο κράτος που λειτουργεί… χωρίς να αναγνωρίζεται

Η Σομαλιλάνδη έχει Σύνταγμα (εγκεκριμένο με δημοψήφισμα το 2001), εκλεγμένο πρόεδρο, κοινοβούλιο, δικαστικό σύστημα, δυνάμεις ασφαλείας και δικό της νόμισμα. Η πρωτεύουσά της είναι η Χαργκέισα, ο πληθυσμός της υπολογίζεται σε πάνω από 6,2 εκατομμύρια και η οικονομία της βασίζεται στην κτηνοτροφία, τα εμβάσματα και το λιμάνι του Μπερμπέρα.

Ωστόσο, η έλλειψη διεθνούς αναγνώρισης την κρατά σε πολιτική και οικονομική απομόνωση, με περιορισμένη πρόσβαση σε διεθνείς θεσμούς και επενδύσεις.

Η απόφαση της αναγνώρισης από το Ισραήλ

Σύμφωνα με αναλύσεις του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, η απόφαση του Ισραήλ έχει ξεκάθαρη γεωστρατηγική διάσταση. Σε μια περίοδο πολλαπλών μετώπων, το Ισραήλ αναζητά συμμαχίες στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, με τη Σομαλιλάνδη να θεωρείται «ιδανικός εταίρος» λόγω στρατηγικής θέσης και πρόσβασης σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Για τη Σομαλιλάνδη, η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ιστορικό βήμα. Η «μεγάλη επιθυμία», όπως αναφέρεται σε αναλύσεις, θα ήταν μια ενδεχόμενη αναγνώριση από τις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να ανοίξει δρόμο για αναγνώριση και από άλλες χώρες.

