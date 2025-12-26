Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αποχαιρετάμε τις βροχές των Χριστουγέννων και μπαίνουμε σε περίοδο ψύχους, με βοριάδες, παγετό τα πρωινά και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημάδεψαν τα Χριστούγεννα σταδιακά υποχωρούν και ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν χωρίς έντονα φαινόμενα, με βασικά χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τους ισχυρούς ανέμους και το κρύο, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Για σήμερα Παρασκευή, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και τοπικά στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες δεν αποκλείονται μεμονωμένα φαινόμενα στις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και την ανατολική Θεσσαλία.

Σταδιακά από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, με παγετό κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μόνο στην ανατολική και νότια χώρα, με τοπικές βροχές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά και πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, το σκηνικό παραμένει χειμωνιάτικο αλλά ήπιο. Γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις στα νότια και παγετός νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά, ενώ την Τρίτη αναμένονται σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Η εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με κρύο, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα, αφήνοντας περιθώριο για ήρεμες μετακινήσεις και σταδιακή βελτίωση.

