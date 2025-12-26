Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Νιγηρία ανήμερα Χριστουγέννων: Στόχος οι τζιχαντιστές

Με εντολή Τραμπ, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία κατά του Ισλαμικού Κράτους, σε επιχείρηση που έγινε σε συνεργασία με τις νιγηριανές αρχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ισχυρό και θανατηφόρο χτύπημα» κατά τζιχαντιστών, τονίζοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη κατόπιν δικής του εντολής.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ισλαμικό Κράτος «τρομοκρατικά αποβράσματα», κατηγορώντας την οργάνωση ότι «στοχοποιεί και σκοτώνει άγρια, κυρίως αθώους χριστιανούς». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα πλήγματα εάν, όπως είπε, συνεχιστεί η βία.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Σύμφωνα με το Αφρικανικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (AFRICOM), τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην πολιτεία Σοκότο και έγιναν σε συντονισμό με τη νιγηριανή κυβέρνηση. Αρχική ανακοίνωση της AFRICOM που ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν κατόπιν αιτήματος της Νιγηρίας αντικαταστάθηκε αργότερα από νέα διατύπωση που έκανε λόγο για «συνεργασία» των δύο πλευρών.

Η στάση της Νιγηρίας και οι αποστάσεις

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν «πλήγματα ακριβείας εναντίον τρομοκρατικών στόχων», ωστόσο επιχείρησε να κρατήσει αποστάσεις από τη ρητορική περί θρησκευτικού πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιουσούφ Μαϊτάμα Τούγκαρ, δήλωσε στο BBC ότι επρόκειτο για κοινή επιχείρηση κατά τρομοκρατών, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν έχει καμία σχέση με συγκεκριμένη θρησκεία».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων θα εξαρτηθεί από αποφάσεις της ηγεσίας των δύο χωρών, ενώ υπογράμμισε ότι η Νιγηρία παραμένει ανοιχτή στη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας, το οποίο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι η χώρα συμμετέχει σε «δομημένη συνεργασία ασφάλειας με διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ», με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η διεθνής συζήτηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι χριστιανοί της Νιγηρίας αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή», κάνοντας ακόμη και λόγο για γενοκτονία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία. Πρόσφατα, είχε χαρακτηρίσει τη Νιγηρία «Χώρα Ιδιαίτερης Ανησυχίας», όρος που χρησιμοποιεί το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις.

Οργανώσεις που παρακολουθούν την ένοπλη βία, όπως η Acled, επισημαίνουν πάντως ότι τα θύματα των επιθέσεων στη Νιγηρία προέρχονται τόσο από τον μουσουλμανικό όσο και από τον χριστιανικό πληθυσμό, σε μια χώρα όπου οι δύο θρησκείες είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένες.

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, κυρίως από οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική, με χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους, ανεξαρτήτως θρησκείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ