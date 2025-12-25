Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Φωτιά ξέσπασε στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο. Η Πυροσβεστική και οι υπάλληλοι έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο πριν επεκταθεί η πυρκαγιά.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/12) στο Μικρολίμανο, όταν ξέσπασε φωτιά στο «25», εστιατόριο του μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του StarNews, γύρω στις 14:00 άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την καμινάδα του καταστήματος ετσίασης, ενώ η πυρκαγιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής. Με τη συνδρομή των υπαλλήλων του εστιατορίου, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί σε άλλους χώρους του καταστήματος. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι ζημιές περιορίστηκαν στην κουζίνα.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, ο Άλεκ Πίτερς βρισκόταν στο αεροδρόμιο μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς η ομάδα ταξίδευε στη Μπολόνια για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός ενημερώθηκε για το περιστατικό και εξέφρασε την ανακούφισή του για την ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών και των υπαλλήλων.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα ώστε να διαπιστωθεί από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά.

