Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

Βίντεο ντοκουμέντο με οδηγό λεωφορείου να τρώει την ώρα του έκανε το δρομολόγιο.

Σοκ προκαλεί η εικόνα οδηγού αστικού λεωφορείου, ο οποίος κρατά το τιμόνι και παράλληλα τρώει το φαγητό του.

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το βράδυ την περασμένη Τετάρτη (18/02) με αρνητικό πρωταγωνιστή, τον οδηγό λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο 040, Πειραιάς - Σύνταγμα, ο οποίος χειριζόταν το τιμόνι με τα γόνατα, γιατί με τα χέρια του έτρωγε το βραδινό του.

Μάλιστα, εκείνη την ώρα το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες. Ο επαγγελματίας οδηγός του αστικού λεωφορείου, που έτρωγε κανονικό γεύμα κατά την ώρα της οδήγησης, είχε καλύψει με χαρτόνι το τζάμι πίσω του, ώστε να μην τον βλέπουν οι επιβάτες.

