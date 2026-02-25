Almiriki Naxos Beachside Living: Το δικό σου αλμυρίκι στις Κυκλάδες

Αν αγαπάς ένα αλμυρίκι που σου χαρίζει στιγμές χαλάρωσης τα καλοκαίρια, είναι καιρός να γνωρίσεις κι αυτό της Νάξου.

Έλα να δεις μέσα από εικόνες και μία σύντομη περιγραφή γιατί αυτό θα γίνει το δικό σου αλμυρίκι στις Κυκλάδες!

Καλώς ήρθατε στο Almiriki Naxos, έναν μικρό παράδεισο που ζωντανεύει το πνεύμα των ελληνικών νησιών. Εμπνευσμένο από το δέντρο αλμυρίκι—ένα σύμβολο αντοχής και ομορφιάς που ευδοκιμεί στα νησιωτικά τοπία του Αιγαίου—το ξενοδοχείο αντικατοπτρίζει τη βαθιά σύνδεση με τη φυσική ομορφιά της Νάξου.

Στην παραλία της Πλάκας, ανάμεσα στην χρυσαφένια αμμουδιά και το απαλό θαλασσινό αεράκι, το Almiriki Naxos προσφέρει προσεγμένα σχεδιασμένες σουίτες και διαμερίσματα, ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες. Απολαύστε την πολυτέλεια των παροχών όπως τα ιδιωτικά τζακούζι, γευτείτε αυθεντικές γεύσεις στο εστιατόριο, χαλαρώστε στο beach bar ή περιηγηθείτε στο μίνι μάρκετ για τα απαραίτητα.

Στο Almiriki Naxos, οι σουίτες και τα διαμερίσματα είναι εμπνευσμένα από την ομορφιά και την ανθεκτικότητα του αλμυρικίου, προσφέροντας μια κομψή απόδραση δίπλα στις χρυσαφένιες αμμουδιές της Πλάκας. Ανακαλύψτε χώρους σχεδιασμένους για απόλυτη χαλάρωση, με γαλήνια υδάτινα στοιχεία και μαγευτική θέα. Επιλέξτε τον τύπο δωματίου που σας ταιριάζει και ξεκινήστε το ταξίδι σας στο νησί.

Το Almiriki Naxos σας προσκαλεί να ζήσετε έναν μοναδικό συνδυασμό αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας, φυσικής ομορφιάς και σύγχρονων ανέσεων. Είτε απολαμβάνετε τις προσεγμένες υπηρεσίες μας, εξερευνείτε τα εντυπωσιακά τοπία της Πλάκας, είτε χαλαρώνετε στη χρυσαφένια παραλία μας, κάθε στιγμή είναι σχεδιασμένη για να γιορτάζει την αυθεντική ψυχή της Νάξου.

Almiriki Naxos Beachside Living

www.almirikinaxos.com

Πλάκα, Νάξος

Τηλ: +30 2285042670