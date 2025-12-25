Μεξικό: Πιλότος κλείδωσε το πιλοτήριο μετά την απόλυσή του

Σοβαρό περιστατικό συνέβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού, όταν πιλότος κλείδωσε το πιλοτήριο μετά την απόλυσή του, αναγκάζοντας σε εκκένωση του αεροσκάφους.

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού, όταν ένας πιλότος της αεροπορικής εταιρείας Magnicharters ενημερώθηκε λίγο πριν από την απογείωση ότι είχε απολυθεί. Το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να πετάξει προς το Κανκούν, με τους επιβάτες ήδη επιβιβασμένους σε αυτό.

Αντί να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, ο πιλότος κλείδωσε το πιλοτήριο, εμποδίζοντας το υπόλοιπο πλήρωμα να εισέλθει. Η κατάσταση οδήγησε σε αναβολή της πτήσης και εκκένωση του αεροσκάφους ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Οι επιβάτες, αρχικά χωρίς σαφείς εξηγήσεις, βρέθηκαν σε κατάσταση αβεβαιότητας και έντασης, μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο πιλότος χρησιμοποίησε το σύστημα επικοινωνίας του αεροσκάφους για να εκφράσει τη διαφωνία του με την απόφαση της εταιρείας και ζήτησε να μιλήσει με εκπροσώπους του αεροδρομίου και τις αρχές πολιτικής προστασίας. Μετά από αρκετά λεπτά διαπραγματεύσεων, οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το πιλοτήριο και να τον συλλάβουν.

Το περιστατικό έχει αναληφθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Μεξικού, η οποία το χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρό», δεδομένου ότι συνέβη με επιβάτες εντός του αεροσκάφους και κατά την προετοιμασία για απογείωση. Η υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες, καθώς η πράξη του πιλότου μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό αδίκημα.

Ωστόσο, δεν ήταν... καλή ιδέα που έμαθε για την απόλυσή του, λίγο πριν την απογείωση. Κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιδράσει κάθε άνθρωπος, όταν βρεθεί σε σύγχυση.

