Επιτέλους λύθηκε το μυστήριο της «Ζώνης των Λακκούβων» στο Περού

Αρχαιολόγοι αποκωδικοποίησαν τη «Ζώνη των Λακκούβων» στο Περού. Περισσότερες από 5.000 κοιλότητες υποδεικνύουν προ Ίνκας εμπορικό και λογιστικό σύστημα.

Χρειάστηκε ένας αιώνας για να κατανοηθεί η προέλευση της περίφημης «Ζώνης των Λακκούβων», μιας έκτασης με περισσότερες από 5.000 σκαμμένες κοιλότητες στους πρόποδες του όρους Sierpe, στην κοιλάδα Πίσκο του Περού. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ πιστεύουν ότι η περιοχή αυτή, που εκτείνεται περίπου 1,5 χλμ., σχετίζεται με ένα λογιστικό και εμπορικό σύστημα Ιθαγενών, πιθανώς του 14ου αιώνα.

Ο Δρ. Τζέικομπ Μπόνγκερς, επικεφαλής της έρευνας, ανέφερε ότι οι κοιλότητες δεν ήταν απλώς κήποι ή υδροδεξαμενές, αλλά αποτελούσαν ένα σύνθετο σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης προϊόντων. Χρησιμοποιώντας drones για χαρτογράφηση, οι επιστήμονες εντόπισαν αριθμητικά μοτίβα που παραπέμπουν σε λειτουργία παρόμοια με αυτή του khipu των Ίνκας, μιας αρχαίας συσκευής μέτρησης με κόμπους.

Η ανάλυση του εδάφους αποκάλυψε υπολείμματα καλαμποκιού, κολοκύθας, βαμβακιού, πιπεριών τσίλι και φυτικών ινών για κατασκευή καλαθιών, υποδεικνύοντας ότι τα προϊόντα μεταφέρονταν και τοποθετούνταν στις τρύπες για καταμέτρηση και αποθήκευση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η «Ζώνη των Λακκούβων» λειτουργούσε ως ένας υπαίθριος εμπορικός χώρος, στην πρό ϊνκας εποχή, όπου αγρότες, ψαράδες και έμποροι συγκεντρώνονταν για ανταλλαγές προϊόντων.

«Ίσως ήταν μια πρώιμη μορφή κοινωνικής τεχνολογίας», σχολίασε ο Μπόνγκερς, «η οποία έφερε τους ανθρώπους κοντά και αργότερα εξελίχθηκε σε ένα λογιστικό σύστημα μεγάλης κλίμακας κατά την Αυτοκρατορία των Ίνκας». Παρά τα νέα ευρήματα, παραμένουν ερωτήματα για την μοναδικότητα του χώρου και τη λειτουργία του, ωστόσο η ανακάλυψη θεωρείται «εξαιρετική» για την κατανόηση των πρακτικών των Ιθαγενών των Άνδεων.

