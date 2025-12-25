Άγιος Έρωτας: Το φιλί που οι τηλεθεατές «δεν απόλαυσαν»

Η Γιούλικα Σκαφιδά «καταγγέλλει» ότι η σκηνή του φιλιού στον «Άγιο Έρωτα» δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί. Η ανάρτηση της Αντιγόνης Μακρής.

Δημόσια διαμαρτυρία εξέφρασε η Γιούλικα Σκαφιδά σχετικά με τον τρόπο που προβλήθηκε η σκηνή φιλιού ανάμεσα στις ηθοποιούς Ηρώ Πεκτέση και Αντιγόνη Μακρή στο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Έρωτας» για το 2025. Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η γνωστή ηθοποιός κατέθεσε την έντονη ενόχλησή της, τονίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό σε σχέση με το υλικό που αρχικά γυρίστηκε.

Στην ανάρτησή της, ανέφερε πως το επεισόδιο έκλεισε με μια έντονη πλοκή -μεγάλο σεισμό, σκηνές καταστροφής και τραυματισμούς- όμως μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και μια στιγμή που είχε σκοπό να δώσει μια διαφορετική, ανθρώπινη νότα: ένα φιλί ανάμεσα στις δύο ηρωίδες. Η σκηνή αυτή, όπως υποστήριξε, είτε κόπηκε είτε προβλήθηκε τροποποιημένη, χωρίς να αποδίδει την πρόθεση δημιουργών και ηθοποιών.

Η Σκαφιδά επισήμανε πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοια παρέμβαση, φέρνοντας ως παράδειγμα τη σειρά «Milky Way», όπου -όπως είπε- η τηλεοπτική μετάδοση διέφερε σημαντικά από την επίσημη προβολή. «Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο», σημείωσε, καλώντας ανοιχτά σε συζήτηση για το θέμα: «Η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο. Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή».

Η Αντιγόνη Μακρή, μία από τις δύο πρωταγωνίστριες της επίμαχης σκηνής, τοποθετήθηκε επίσης δημόσια. Με ανάρτηση στο Instagram εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ηρώ Πεκτέση, συνοδεύοντας το μήνυμά της με στίχους από το «Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη, αποδίδοντας έτσι έναν περισσότερο ποιητικό χαρακτήρα στη συζήτηση που έχει ανοίξει.

