«Απόλυτη χυδαιότητα»: Οργή Νίκου Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train

Οργισμένη αντίδραση από τον Νίκο Πλακιά για την κάρτα της Hellenic Train. «Απόλυτη χυδαιότητα» λέει ο πατέρας θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Σφοδρή αγανάκτηση προκάλεσε στον Νίκο Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train, η οποία κυκλοφόρησε χθες διαδικτυακά. Η κάρτα, συνοδευόμενη από το σύνθημα «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε», προκάλεσε κύμα σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο η οργισμένη τοποθέτηση του κ. Πλακιά έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στη δημόσια συζήτηση.

Σε ανάρτησή του, ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης, που μαζί με την ανιψιά του Αναστασία έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, χαρακτήρισε την κίνηση της εταιρείας «απόλυτη χυδαιότητα» και «ένδειξη αρρωστημένης νοοτροπίας». Ο ίδιος σημείωσε πως το κράτος «επιτρέπει σε όσους ευθύνονται να συνεχίζουν σαν να μη συνέβη τίποτα», επισημαίνοντας πως, για τους συγγενείς των θυμάτων, κάθε τέτοια δημόσια επικοινωνία λειτουργεί ως υπενθύμιση της οδύνης τους.

«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα βέλη του όχι μόνο κατά της εταιρείας, αλλά και συνολικά κατά του τρόπου αντιμετώπισης της τραγωδίας.

Ο κ. Πλακιάς πρόσθεσε πως, αν ο σκοπός της κάρτας ήταν να απευθυνθεί αποκλειστικά στους συγγενείς των θυμάτων, θα είχε ένα νόημα: «Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα, το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας, παρά όλοι εσείς», έγραψε, με εμφανή πικρία.

Η Hellenic Train, έως αυτή την ώρα, δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση για το ζήτημα που προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση ανήμερα των Χριστουγέννων.

