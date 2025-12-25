Ο Άγιος Βασίλης έχει ξεκινήσει το ταξίδι του: Δείτε που βρίσκεται (vid)

Όπως εδώ και 70 χρόνια, η NORAD παρακολουθεί το ταξίδι του Άγιου Βασίλη σε όλο τον κόσμο.

Ο Άγιος Βασίλης οδήγησε το έλκηθρό του από στέγη σε στέγη σε όλο τον κόσμο χθες βράδυ, παραδίδοντας δώρα σε εκατομμύρια παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων, σε ένα μαγικό έθιμο που σύμφωνα με αξιωματούχους της Στρατιωτικής Διοίκησης Αεροπορικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD) ξεκίνησε πριν από 70 χρόνια.

Ωστόσο, παρά την αφοσίωσή της στην παράδοση αυτή, που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, το 1955 , η NORAD έχει περιορισμένες πληροφορίες για την πορεία που ακολουθεί ο Άγιος Βασίλης κάθε χρονιά.

Ο Άγιος Βασίλης δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Άρα το μοναδικό πράγμα που γνωρίζει σήμερα εκ των προτέρων η NORAD είναι ότι απογειώνεται κάθε χρόνο από τη βάση του, στο σπίτι του στον Βόρειο Πόλο.

«Η NORAD παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη, αλλά μόνο ο Άγιος Βασίλης γνωρίζει τη διαδρομή του, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού πάει ή πότε θα φθάσει στο σπίτι σας», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της NORAD σε ανακοίνωση.

Τι είναι η NORAD και το αστείο που έγινε έθιμο

Η NORAD, η κοινή διοίκηση αεροπορικής άμυνας ΗΠΑ-Καναδά στην αεροπορική βάση Πίτερσον στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, παρέχει εικόνες και ενημέρωση για το ταξίδι του Άγιου Βασίλη σε όλο τον κόσμο εδώ και επτά δεκαετίες –πέρα από το βασικό της καθήκον, που είναι η επιτήρηση του εναέριου χώρου και η έκδοση προειδοποιήσεων για τον εναέριο και τον θαλάσσιο χώρο σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Η «παρακολούθηση» της πορείας του Άγιου Βασίλη σε όλον τον κόσμο από τη NORAD είναι έθιμο που ξεκίνησε σαν αστείο το 1955, όταν διαφήμιση των πολυκαταστημάτων Sears που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα του Κολοράντο καλούσε τους αναγνώστες να τηλεφωνήσουν στον Άγιο Βασίλη. Το τηλέφωνο που αναγραφόταν εκεί όμως ήταν, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, απόρρητη γραμμή της NORAD.

Ο αξιωματικός που είχε υπηρεσία στη NORAD εκείνη την ημέρα έδειξε κατανόηση όταν απάντησε στα τηλεφωνήματα παιδιών: τα διαβεβαίωσε ότι ο Άγιος Βασίλης είχε απογειωθεί και επρόκειτο να παραδώσει εγκαίρως τα δώρα του σε αγόρια και κορίτσια –τουλάχιστον όσα που πιστεύουν σε εκείνον– πετώντας με το έλκηθρό του, που σέρνουν τάρανδοι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό της, η NORAD παρακολουθεί την απογείωση του Άγιου Βασίλη με το δίκτυο ράνταρ που διαθέτει στους πόλους και στη συνέχεια ιχνηλατεί το ταξίδι του με τους ίδιους δορυφόρους που χρησιμοποιεί για να προειδοποιήσει για πιθανές εκτοξεύσεις πυραύλων που έχουν στόχο τη Βόρεια Αμερική.

