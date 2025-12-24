Βένους Ουίλιαμς: Η άσος του τένις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι... δύο φορές

Επιμέλεια: Newsroom
Η άσος του τένις Βένους Ουίλιαμς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Άντρια Πρέτι, σε δύο ξεχωριστές γαμήλιες τελετές στην Ιταλία και τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Vogue, ο πρώτος γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο νησί Ίσκια της Ιταλίας, και έναν δεύτερο στο Παλμ Μπιτς, καθώς η Βένους κατάγεται από την Φλόριντα.

«Ήταν το όνειρο μας να κάνουμε τον γάμο μας στην Ιταλία, αλλά δεν είχαμε αρκετό χρόνο για τη γραφειοκρατία — επειδή είμαι από τις ΗΠΑ, η διαδικασία μπορεί να πάρει περίπου οκτώ μήνες. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε έναν δεύτερο γάμο».

