Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ένταση στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου παρουσία Άδωνι Γεωργιάδη. Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα, σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες-γονείς τους.

Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με το γεγονός να επισκιάζεται από έντονες αντιδράσεις πολιτών και μια συμβολική, αλλά ηχηρή, στάση μαθητών του Μουσικού Σχολείου της περιοχής.

Η εκδήλωση, που είχε προγραμματιστεί με εορταστικό χαρακτήρα, εξελίχθηκε σε πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς αγρότες, γονείς και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στη δημόσια υγεία. Από νωρίς, δυνάμεις της αστυνομίας ανέπτυξαν ισχυρή παρουσία στην περιοχή, προκαλώντας αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν -σύμφωνα με καταγγελίες- εμποδίστηκε η προσέγγιση αγροτών με τα τρακτέρ τους στον χώρο των εγκαινίων.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες περίθαλψης στην περιφέρεια. Η ένταση κορυφώθηκε κατά την άφιξη του υπουργού, με λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στάση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, οι οποίοι είχαν κληθεί να πλαισιώσουν την εκδήλωση λέγοντας τα παραδοσιακά κάλαντα. Όταν, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι γονείς τους -πολλοί εκ των οποίων συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις- βρίσκονταν αποκλεισμένοι από τις αστυνομικές δυνάμεις, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Η κίνησή τους εκλήφθηκε ως πράξη αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, με αρκετούς γονείς να φωνάζουν «ντροπή» προς τους διοργανωτές, καταγγέλλοντας ότι επιχειρείται μια επικοινωνιακή φιέστα με τη συμμετοχή παιδιών, την ώρα που οι οικογένειές τους διαμαρτύρονται για ζητήματα επιβίωσης. Η αποχώρηση των μαθητών συνοδεύτηκε από θερμά χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων, που είδαν στη στάση τους ένα σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας.

Το περιστατικό στο Αμύνταιο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις τοπικές κοινωνίες, όπου τα προβλήματα παραμένουν οξυμένα και η κοινωνική δυσαρέσκεια εκφράζεται πλέον και μέσα από συμβολικές, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένες, κινήσεις.

