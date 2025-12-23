Παράτησε την πανάκριβη Lamborghini του σε στάση για να αποφύγει το μπλόκο (vid)

Μια πανάκριβη Lamborghini εγκατέλειψε ένας οδηγός μπροστά σε στάση λεωφορείου για να αποφύγει τον έλεγχο της τροχαίας.

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Αστυνομία σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική. Κλιμάκια της Τροχαίας στήνουν μπλόκα για αλκοτέστ, με τις ποινές να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Σε ένα τέτοιο μπλόκο της Τροχαίας το βράδυ του Σαββάτου (20/12) δεν έλειψαν και τα... ευτράπελα. Συγκεκριμένα ένας οδηγός, όταν αντιλήφθηκε το αλκοτέστ, παράτησε την Lamborghini Urus του, ένα όχημα αξίας 300.000 ευρώ μπροστά σε μια στάση λεωφορείου και εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, ο αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν, οπότε αφαίρεσαν τις πινακίδες και μετέφεραν την κίτρινη Lamborghini με γερανό, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας.

920 παραβάσεις σε 6 μέρες

Το διάστημα 15/12/2025 – 21/12/2025 πραγματοποιήθηκαν -15.610- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -920- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -34- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -101- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -802- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -31- διανομείς), -93- επιβάτες δίκυκλων και -118- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

583- στην Αττική,

76- στην Κρήτη,

72- στα Ιόνια Νησιά,

61- στη Δυτική Ελλάδα,

55- στη Θεσσαλονίκη,

54- στο Νότιο Αιγαίο,

36- στην Πελοπόννησο,

26- στη Θεσσαλία,

16- στην Ήπειρο,

12- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

12- στη Στερεά Ελλάδα,

9- στο Βόρειο Αιγαίο και

9- στην Κεντρική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ