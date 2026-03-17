Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν: DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί

Η μητέρα του αγνοούμενου Μπεν Νίνταμ δηλώνει ότι περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα DNA ενός άνδρα που πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο γιος της, μετά από φωτογραφίες που έλαβε και παρουσιάζουν «εντυπωσιακή» ομοιότητα με την οικογένειά της, σύμφωνα με την Mirror.

Η Κέρι Νίνταμ υποστηρίζει πως οι εικόνες που της προωθήθηκαν θυμίζουν έντονα και την ηλικιακή απεικόνιση του εξαφανισμένου γιου της. Ο Μπεν, με καταγωγή από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στο νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών. Η οικογένειά του, μαζί με τους γονείς της Κέρι και τα δύο της αδέλφια, είχαν μετακομίσει στο νησί νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, αναζητώντας μια νέα αρχή.

