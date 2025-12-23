Σκοτώθηκε με τη Ferrari του ο συνδημιουργός του Call of Duty: Η στιγμή του τροχαίου σοκάρει (vid)

Ο συνδημιουργός του Call of Duty, Vince Zampella, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Ο Vince Zampella, συνδημιουργός της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, σε ηλικία 55 ετών.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από την Electronic Arts, στην οποία ανήκει η Respawn Entertainment, το στούντιο παιχνιδιών που είχε συνιδρύσει. Ο επιδραστικός δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών επέβαινε σε μια Ferrari μαζί με ακόμη ένα άτομο, όταν το όχημα συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο στο Λος Άντζελες την Κυριακή (21/12).

«Πρόκειται για μια αδιανόητη απώλεια και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Vince, τους αγαπημένους του και όλους όσοι επηρεάστηκαν από το έργο του», δήλωσε εκπρόσωπος της Electronic Arts στο BBC.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το άτομο που καθόταν στη θέση του συνοδηγού εκτινάχθηκε από το όχημα, ενώ ο οδηγός παρέμεινε παγιδευμένος. Δεν είναι σαφές αν ο Zampella οδηγούσε το αυτοκίνητο ούτε ποιο ήταν το άλλο άτομο που επέβαινε σε αυτό. Και οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα έχασαν τη ζωή τους.

«Για άγνωστους λόγους, το όχημα βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και τυλίχθηκε πλήρως στις φλόγες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο BBC η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας.

Ποιός ήταν ο Vince Zampella

Ο Zampella δημιούργησε το Call of Duty μαζί με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Jason West και Grant Collier το 2003. Εμπνευσμένο εν μέρει από γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το παιχνίδι έχει πουλήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια αντίτυπα, καθιστώντας την Activision της Microsoft μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στον χώρο του gaming.

Έχει επίσης οδηγήσει στη δημιουργία μιας επερχόμενης ταινίας με ηθοποιούς (live-action). Το Call of Duty δεν ήταν η μοναδική του επιτυχία. Είχε επίσης συμβάλει στη δημιουργία άλλων εξαιρετικά δημοφιλών παιχνιδιών, όπως τα Medal of Honor, Titanfall και Apex Legends.

«Τον ενδιέφερε πραγματικά η εμπειρία του παίκτη· τον ενδιέφερε η δημιουργία παιχνιδιών και το πώς ένιωθαν οι άνθρωποι όταν έπαιζαν, και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα κάθε φορά που μιλούσες μαζί του», δήλωσε η Keza MacDonald, αρχισυντάκτρια βιντεοπαιχνιδιών της Guardian, στο BBC Newshour.

Το 2010, ο Zampella και ο West απολύθηκαν από την Activision, η οποία εκδίδει τα παιχνίδια Call of Duty και στη συνέχεια ενεπλάκησαν σε μακροχρόνια διαμάχη με την εταιρεία, την οποία διευθέτησαν εξωδικαστικά το 2012. Στην Electronic Arts, ο Zampella εργαζόταν στο Battlefield 6, το οποίο θεωρείται άμεσος ανταγωνιστής του Call of Duty.

Η Infinity Ward, η αμερικανική εταιρεία που ανέπτυξε το Call of Duty, δήλωσε ότι ο Zampella «θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία μας. Η κληρονομιά σου στη δημιουργία εμβληματικής και διαχρονικής ψυχαγωγίας είναι ανεκτίμητη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο X.

