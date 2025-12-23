Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα: Έχει πάνω από 70 παράσιτα

Στις 4 Δεκεμβρίου 2024, η οργάνωση foodwatch ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο να πείσει τους καταναλωτές να αποφύγουν το εν λόγω ψάρι

Ο νορβηγικός σολομός, ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια κατανάλωσης, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν παρουσία παρασίτων και επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα εκτροφής.

Έρευνα Τούρκου ακαδημαϊκού που ειδικεύεται στις ασθένειες των ψαριών καταδεικνύει ότι ο νορβηγικός σολομός εκτροφής περιέχει έως και 70 είδη παρασίτων, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν και στις τοπικές εκμεταλλεύσεις, προκαλώντας μαζική θνησιμότητα και σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Επιπλέον, τα ψάρια αυτά εκτίθενται σε ποικιλία χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ασθενειών στις ιχθυοκαλλιέργειες, όπως αντιβιοτικά και φυτοφάρμακα, τα οποία συχνά παραμένουν στο κρέας και μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των καταναλωτών.

