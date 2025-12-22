Ανήλικοι ναρκέμποροι σε σχολείο: Στρατολόγηση μαθητών με δωρεάν ναρκωτικά

Σοκαριστική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο: πρώην μαθητές στρατολογούσαν ανήλικους με δωρεάν ουσίες. 12 συλλήψεις.

Σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές αποκάλυψαν οι αστυνομικές Αρχές, φέρνοντας στο φως τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε μετατρέψει σχολείο των βορείων προαστίων σε βασικό χώρο δραστηριότητάς της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρχηγός και υπαρχηγός της οργάνωσης ήταν πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως «στρατηγείο». Εκμεταλλευόμενοι προσωπικές γνωριμίες από τα μαθητικά τους χρόνια, κατάφεραν να προσεγγίσουν ανήλικους μαθητές που ήταν ήδη χρήστες ναρκωτικών, στρατολογώντας τους στη διακίνηση ουσιών εντός του εκπαιδευτικού χώρου.

Το βασικό δέλεαρ για τη συμμετοχή των ανηλίκων φέρεται να ήταν η δωρεάν παροχή ναρκωτικών, κυρίως χασίς και κοκαΐνης. Οι μαθητές εντάσσονταν στην ομάδα με τη συμφωνία ότι θα λάμβαναν ποσότητες για προσωπική χρήση, ενώ παράλληλα αποκόμιζαν και οικονομικό όφελος από τη διακίνηση.

Αρχικά στρατολογήθηκαν δύο ανήλικοι, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν ακόμη δύο φίλους τους, θεωρώντας τη δραστηριότητα εύκολη και προσοδοφόρα. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα επεκτάθηκε, φτάνοντας συνολικά τους έξι ανήλικους μαθητές που συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών εντός σχολικών χώρων.

Η τροφοδοσία των διακινητών γινόταν κυρίως από τον φερόμενο υπαρχηγό, στο σπίτι του οποίου είχε στηθεί η βασική «καβάτζα» των ναρκωτικών, σε απόσταση μικρότερη των δέκα λεπτών από το σχολείο. Παράλληλα, κατά μήκος της διαδρομής υπήρχαν κρυψώνες με μικρές ποσότητες, ώστε οι ανήλικοι να έχουν εύκολη πρόσβαση πριν ή μετά τα μαθήματα.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων έξι ανήλικοι μαθητές. Όπως διαπιστώθηκε, ο φερόμενος αρχηγός και ο υπαρχηγός είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

