Δεν γίνονται αυτά: Γύρισε ένα βίντεο πριν 11 χρονια και στο βάθος φαινόταν ο... μελλοντικός της σύζυγος!

Ένα παλιό βίντεο, ένας άγνωστος στο φόντο και μια σύμπτωση που έμοιαζε ασήμαντη, μέχρι που αποδείχθηκε ότι ήταν η αρχή μιας ολόκληρης ζωής.

Όταν η Αθανασία Αρκάλις γύριζε ένα απλό ταξιδιωτικό βίντεο στα 21 της, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εικόνας είχε καταγραφεί ο άνθρωπος που, 11 χρόνια αργότερα, θα γινόταν ο σύζυγός της. Ένα τυχαίο πέρασμα στο φόντο, ανάμεσα σε βαλίτσες και ανυποψίαστους ταξιδιώτες, που τότε δεν σήμαινε απολύτως τίποτα.

Το βίντεο τραβήχτηκε το 2014, κατά τη διάρκεια ενός τρίμηνου ταξιδιού στην Ευρώπη και την Ελλάδα, μια χώρα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για την ίδια λόγω της καταγωγής της. Για να το πραγματοποιήσει, η Αθανασία δούλευε ταυτόχρονα σε τρεις δουλειές και μάλιστα πήρε την απόφαση να παρατείνει το ταξίδι της από δύο σε τρεις μήνες, χωρίς να ξέρει πόσο καθοριστική θα αποδεικνυόταν αυτή η επιλογή.

Ο άγνωστος στο φόντο και η ανακάλυψη που προκάλεσε ανατριχίλα

Χρόνια αργότερα, βλέποντας ξανά το παλιό υλικό, τίποτα δεν της φάνηκε περίεργο. Όταν όμως ζήτησε από τον σύντροφό της, τον Ανδρέα, να το παρακολουθήσουν μαζί, παρατήρησαν κάτι που τους πάγωσε. Στα τελευταία πλάνα, γυρισμένα στο αεροδρόμιο λίγο πριν την επιστροφή της στην Αυστραλία, φαινόταν καθαρά ο ίδιος ο Ανδρέας να περιμένει για επιβίβαση.

Αρχικά πίστεψαν ότι ίσως είχαν ταξιδέψει με την ίδια πτήση. Η συνειδητοποίηση όμως ότι οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί τόσο νωρίς και εντελώς τυχαία τους συγκλόνισε. Ο Ανδρέας, όπως έχει περιγράψει η ίδια, πανικοβλήθηκε και ανατρίχιασε τόσο πολύ που έφυγε εκείνο το βράδυ από το σπίτι της, ενώ την επόμενη μέρα την κάλεσε για να της πει πόσο σοκαρισμένοι έμειναν και οι φίλοι και η οικογένειά του στην Ελλάδα.

Η ειρωνεία είναι ότι η γνωριμία τους δεν έγινε τότε. Πέρασαν χρόνια μέχρι να συναντηθούν πραγματικά, και αυτό συνέβη στη Μελβούρνη μέσω ενός κοινού φίλου με ελληνικές ρίζες. Εκείνη την περίοδο, η Αθανασία βρισκόταν σε μακροχρόνια σχέση και δεν είδε αρχικά τον Ανδρέα ερωτικά.

Όταν όμως η σχέση της τελείωσε, η έλξη εμφανίστηκε αμέσως και με ένταση. «Ήταν σαν να ήξερα ότι ήταν ο ένας και μοναδικός», λέει σήμερα, περιγράφοντας το συναίσθημα που δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας.

Η ιστορία τους έγινε γνωστή μέσα από το TikTok, όπου η Αθανασία ανέβασε το παλιό ταξιδιωτικό βίντεο, αποκαλύπτοντας τη σύμπτωση.

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Άλλοι μίλησαν για πεπρωμένο, άλλοι δήλωσαν ότι εύχονται να τους συμβεί κάτι παρόμοιο, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που αμφισβήτησαν το πόσο πιθανή μπορεί να είναι μια τέτοια σύμπτωση.

Η ίδια πάντως είναι ξεκάθαρη. Πιστεύει ότι το πεπρωμένο παίζει τον ρόλο του, αλλά και ότι οι επιλογές μας ανοίγουν δρόμους που δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

