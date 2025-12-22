Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτά τα έκαναν οι παλιοί - Από τη δεκαετία '90 έχω να το δω» (vids)

Παρεξήγηση στον «αέρα» ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές του Mega και του Open.

Ο κακός χαμός έγινε το πρωί της Δευτέρας (22/12) ανάμεσα σε δύο ενημερωτικές εκπομπές του Mega και του Open, κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης. Μάλιστα, οι παρουσιαστές εκατέρωθεν, έκαναν λόγο για πρακτικές άλλων εποχών της τηλεόρασης. Το «μήλον της Έριδος» ήταν ο συνδικαλιστής αγρότης του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ήταν συμφωνημένο να μιλήσει στην εκπομπή του Mega. Ωστόσο, στα Μάλγαρα βρέθηκαν και οι δημοσιογράφοι των άλλων καναλιών, όπου τοποθέτησαν μικρόφωνα για να έχουν όλοι τις δηλώσεις. «Προτεραιότητα έχει το Open! Εξηγούμαι...», είπε ο συνδικαλιστής με την δημοσιογράφο από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open να τοποθετεί ακουστικό στον κ. Ανεστίδη για να έχει επιστροφή ήχου.

Την ίδια στιγμή και ο Μάνος Νιφλής με τον Γιάννη Κολοκυθά από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 7:00» του Open διέκοπταν τη σύνδεση λέγοντας: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90. Πάρτε το παιδιά δεν χρειάζεται. Αυτό το έκαναν τη δεκαετία του ’90».

Ο Μάνος Νιφλής, εκνευρισμένος, ανέφερε: «Αλήθεια δεν ήξερα ότι γίνεται ακόμα αυτό. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι εκεί και μου κάνει εντύπωση αν έχει τέτοια εντολή από την εκπομπή του, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να το κάνει αυτό. Είπε ο άνθρωπος ότι προτεραιότητα έχει το OPEN και πήγε τσαμπουκά να βγάλει μικρόφωνα, να βγάλει ακουστικά. Ειλικρινά, από τη δεκαετία του ’90 έχω να το δω αυτό».

Από την άλλη πλευρά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε να διακοπεί η σύνδεση και εξήγησε φανερά ενοχλημένος: «Αυτά τα έκαναν οι παλιοί. Τα ίδια κάνουμε τώρα; Είχαμε κανονίσει με τον κ. Ανεστίδη μετά τις 8 να πάει. Όταν τον είδαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είναι πολύ λογικό να πάνε. Αλλά είναι κάποιες πρακτικές κάποιων συναδέλφων που θυμίζουν άλλες εποχές, που πηγαίνουν και βάζουν επιστροφές στους ανθρώπους για να ακούν δήθεν τον τάδε παρουσιαστή. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει με αυτά εδώ, είναι ένα πράγμα που δεν είναι ωραίο και παλαιότερα το καταδικάζαμε κιόλας και δεν θα το κάνουμε κιόλας».

Λίγο αργότερα η Ανθή Βούλγαρη έδωσε την απάντησή της μέσα από την Κοινωνία ώρα Mega, δηλώνοντας τα εξής: «Εμείς δώσαμε μια υπόσχεση όταν ξεκινήσαμε, ότι αυτή η εβδομάδα είναι γιορτινή και χριστουγεννιάτικη. Επειδή ακούσαμε διάφορα από ένα συγκεκριμένο κανάλι, θα θεωρήσω τις δηλώσεις ατυχείς και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ πέρα ξέρετε τόσα χρόνια ότι σεβόμαστε όλους τους συναδέλφους και δεν δίνουμε εντολές στους συνεργάτες μας, δεν είμαστε από αυτούς. Οι συνεργάτες μας παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλίες. Όλοι θα πάρουμε παιδιά, τα ίδια θέματα κάνουμε», ενώ ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε: «Καλό είναι κάποιοι συνάδελφοι να κοιτάνε λίγο στον καθρέφτη. Δεν βλάπτει».

