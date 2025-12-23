Polaroid Now & Now+ Gen 3: Η instant φωτογραφία επιστρέφει πιο καθαρή και δημιουργική από ποτέ

Η Polaroid συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη μαγεία της στιγμιαίας φωτογραφίας, παρουσιάζοντας τις νέες Polaroid Now και Now+ Generation 3.

Οι αναβαθμισμένες αναλογικές instant κάμερες έρχονται με στόχο ακόμα πιο ευκρινείς λήψεις, ειδικά σε συνθήκες έντονου φωτισμού, διατηρώντας παράλληλα τον εμβληματικό χαρακτήρα που έκανε την Polaroid διαχρονικό σύμβολο.

Polaroid Now Generation 3: Η κλασική εμπειρία, πιο καθαρή από ποτέ

Η Polaroid Now Gen 3 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν την αυθεντική instant φωτογραφία. Η νέα γενιά φέρνει βελτιστοποιημένη έκθεση για φωτεινότερες και πιο «καθαρές» εικόνες ακόμα και κάτω από δυνατό ήλιο, χάρη στη βελτιωμένη θέση του φωτόμετρου, τον αναβαθμισμένο αισθητήρα εστίασης και το εξελιγμένο φλας.

Το σύστημα αυτόματης εστίασης δύο φακών επιλέγει κάθε φορά τον κατάλληλο φακό, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευκρίνεια με το πάτημα ενός κουμπιού. Παράλληλα, η κάμερα διαθέτει χρονοδιακόπτη, λειτουργία διπλής έκθεσης, ενσωματωμένη υποδοχή για τρίποδο και συμβατότητα με φίλτρα.

Ο σχεδιασμός παραμένει πιστός στην κλασική Polaroid αισθητική, αυτή τη φορά με πιο «πράσινο» αποτύπωμα, καθώς το σώμα είναι κατασκευασμένο από 40% ανακυκλωμένα υλικά. Είναι επαναφορτιζόμενη μέσω USB-C, διατίθεται σε πέντε νέες αποχρώσεις και χρησιμοποιεί το αυθεντικό Polaroid i-Type Film πλήρους κάδρου.

Polaroid Now+ Generation 3: Δημιουργικότητα χωρίς όρια

Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω, η Polaroid Now+ Gen 3 ανεβάζει τον πήχη, συνδυάζοντας την αναλογική εμπειρία με σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες. Η σύνδεση με την εφαρμογή Polaroid ξεκλειδώνει λειτουργίες όπως χειροκίνητες ρυθμίσεις, προτεραιότητα διαφράγματος, απομακρυσμένο χειρισμό, χρονοδιακόπτη και διπλή έκθεση.

Όπως και το βασικό μοντέλο, διαθέτει βελτιστοποιημένη έκθεση για έντονο φωτισμό, σύστημα αυτόματης εστίασης δύο φακών και είναι συμβατή με το εμβληματικό φιλμ Polaroid i-Type. Κυκλοφορεί σε τρία νέα χρώματα, με σώμα από 40% ανακυκλωμένα υλικά, διατηρώντας τον διαχρονικό σχεδιασμό που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά.

Αναλογική μαγεία με σύγχρονη τεχνολογία

Οι Polaroid Now και Now+ Generation 3 αποδεικνύουν ότι η στιγμιαία φωτογραφία όχι μόνο παραμένει επίκαιρη, αλλά εξελίσσεται.

Είτε προτιμάς την απλότητα της κλασικής εμπειρίας είτε τις δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή, η νέα γενιά Polaroid είναι έτοιμη να αποτυπώσει τη ζωή όπως ακριβώς είναι: αυθόρμητη, φωτεινή και μοναδική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Polaroid και το Instagram Account @damkalidis