Μας έπεσε το σαγόνι: Έξι ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν ά-ψο-γα σε συναυλία (vid)

Για λίγα λεπτά, κανείς δεν θυμόταν ότι στη σκηνή δεν βρίσκονταν άνθρωποι αλλά μηχανές.

Η στιγμή που η τεχνολογία έπαψε να είναι απλώς εργαλείο και έγινε μέρος του θεάματος καταγράφηκε σε μια συναυλία στην κινεζική πόλη Τσενγκντού. Εκεί, ο κινεζοαμερικανός σταρ Wang Leehom δεν βρέθηκε μόνος του στη σκηνή. Στο πλευρό του εμφανίστηκαν 6 ανθρωποειδή ρομπότ, ντυμένα με ασημένιες, λαμπερές στολές, έτοιμα όχι απλώς να συνοδεύσουν, αλλά να πρωταγωνιστήσουν.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού Open Fire, τα ρομπότ χόρεψαν μαζί με τον τραγουδιστή, ακολουθώντας τη μουσική με εντυπωσιακή ακρίβεια. Δεν περιορίστηκαν σε απλές κινήσεις. Αντίθετα, εκτέλεσαν πλήρη χορογραφία με κινήσεις χεριών, δυναμικές κλωτσιές, στροφές, άλματα και αλλαγές θέσεων που θύμιζαν επαγγελματική ομάδα χορευτών.

Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν γρήγορα στα social media και έγιναν viral, με πολλούς να σχολιάζουν ότι για λίγα δευτερόλεπτα ξέχασαν πως παρακολουθούν μηχανές και όχι ανθρώπους.

Η στιγμή που το live άλλαξε μορφή

Η κορύφωση ήρθε στο φινάλε της χορογραφίας. Και τα έξι ρομπότ εκτέλεσαν ταυτόχρονα μια ακροβατική κωλοτούμπα τύπου Webster, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το κοινό και χειροκροτήματα που θύμιζαν μεγάλο σόου. Εκείνη τη στιγμή, το live πέρασε από την εντύπωση στον θαυμασμό.

Πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνιση βρισκόταν η Unitree Robotics, εταιρεία ρομποτικής με έδρα το Χανγκτζόου, η οποία προμήθευσε τα ανθρωποειδή ρομπότ που εμφανίστηκαν στη σκηνή. Η παρουσία τους δεν άργησε να τραβήξει την παγκόσμια προσοχή.

Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος αναδημοσίευσε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα X, γράφοντας ότι στην Κίνα τα ρομπότ πλέον κάνουν τα πάντα, ακόμη και να χορεύουν επαγγελματικά σε συναυλίες. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμφάνιση εντυπωσιακή.

Στα κινεζικά social media, η συζήτηση πήρε φωτιά. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο επίπεδο συγχρονισμού και στον ρεαλισμό των κινήσεων, ενώ άλλοι το είδαν ως απόδειξη του πόσο γρήγορα εξελίσσεται η ρομποτική στη χώρα.

Από τις απλές φιγούρες στα ακροβατικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι συγκρίσεις με πρόσφατες εμφανίσεις ρομπότ σε τηλεοπτικά σόου. Χρήστες στο Sina Weibo σχολίασαν ότι στο φετινό Spring Festival Gala τα ρομπότ περιορίζονταν σε απλές κινήσεις, όπως το να περιστρέφουν μαντήλια, ενώ λιγότερο από έναν χρόνο μετά εκτελούν ακροβατικά άλματα μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Κάποιοι μάλιστα παραδέχθηκαν ότι στην αρχή δεν κατάλαβαν καν πως επρόκειτο για ρομπότ, κάτι που δείχνει πόσο κοντά έφτασαν στην αίσθηση ανθρώπινων χορευτών μέσα σε ένα ζωντανό concert setting.

Ο ίδιος ο Wang Leehom αναφέρθηκε στη συνεργασία μετά τη συναυλία, μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του. Περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι ασυνήθιστο για live εμφάνιση και σημείωσε ότι ο συνδυασμός μουσικής και ρομποτικής τεχνολογίας αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της περιοδείας του Best Place Tour.

Για την Unitree Robotics, η σκηνική αυτή εμφάνιση είναι μόνο η αρχή. Η εταιρεία έχει ήδη δείξει ότι τα ανθρωποειδή μοντέλα G1 μπορούν να εκτελούν χορευτικές κινήσεις και εκτός σκηνής, ακόμη και σε οικιακά περιβάλλοντα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο παρουσίασε λειτουργία με τίτλο «Keep the Music Going, Keep the Dance Flowing», η οποία επιτρέπει στα ρομπότ να κινούνται συνεχόμενα και σε απόλυτο συγχρονισμό με τη μουσική. Κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε επίδειξη, πλέον δείχνει να γίνεται κανονικότητα.

