Σάλος στην Κίνα: Το πρώτο ρομπότ-έγκυος που μπορεί να κυοφορήσει και να γεννήσει μωρό είναι σχεδόν έτοιμο

Ρομπότ με τεχνητή μήτρα που μπορεί να κυοφορήσει και να γεννήσει μωρό προκαλεί σοκ και αντιδράσεις στην Κίνα. Πότε κυκλοφορεί και πόσο κοστίζει.

Στην Κίνα, μια startup ρομποτικής προκαλεί διεθνή αίσθηση με την ανακοίνωση ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει το πρώτο στον κόσμο humanoid ρομπότ-υποκατάστατο εγκυμοσύνης. Το δημιούργημα της Kaiwa Technology διαθέτει τεχνητή μήτρα ενσωματωμένη σε ρομποτική κοιλιακή μονάδα, ικανή σύμφωνα με τον CEO και PhD στο Nanyang Technological University, Δρ. Zhang Qifeng– να κυοφορήσει για 10 μήνες και να «γεννήσει» ζωντανό μωρό, όπως ένας πραγματικός άνθρωπος.

Πώς λειτουργεί η τεχνητή μήτρα

Στην «καρδιά» του ρομπότ βρίσκεται η τεχνητή μήτρα, όπου το έμβρυο αναπτύσσεται μέσα σε αμνιακό υγρό, λαμβάνοντας θρεπτικά συστατικά μέσω σωλήνα που συνδέεται με τον ομφάλιο λώρο. Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς σε ζώα, και η εταιρεία σκοπεύει να λανσάρει το ρομπότ σε λιγότερο από έναν χρόνο, με τιμή κάτω από περίπου 14.000 δολάρια.

Η υπόσχεση και οι αντιδράσεις

Η ανακοίνωση έχει διχάσει την κοινή γνώμη:

Υποστηρικτές βλέπουν τη συσκευή ως λύση για ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί με φυσικό τρόπο ή μέσω τεχνητής γονιμοποίησης.

Επικριτές χαρακτηρίζουν την τεχνολογία «αφύσικη» και «ανήθικη», υποστηρίζοντας ότι στερεί από το έμβρυο τη φυσική σχέση με τη μητέρα.

Στα κινεζικά social media, κάποιοι έγραψαν: «Αν κοστίζει όσο ο μισός ετήσιος μισθός μου, το αγοράζω αμέσως». «Δοκίμασα τεχνητή γονιμοποίηση τρεις φορές και απέτυχα – τώρα έχω ελπίδα».

Οι φόβοι των ειδικών

Παρά την εντυπωσιακή υπόσχεση της τεχνολογίας, γιατροί και επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Τονίζουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθούν κρίσιμες βιολογικές διεργασίες της ανθρώπινης κύησης, όπως η έκκριση ορμονών από τη μητέρα, η αλληλεπίδραση του ανοσοποιητικού και η νευρολογική ανάπτυξη του εμβρύου.

Το ρομπότ-έγκυος της Kaiwa Technology μπορεί να φέρει την πιο ριζοσπαστική αλλαγή στην ιστορία της αναπαραγωγής ή να ανοίξει μια επικίνδυνη «πόρτα» σε αχαρτογράφητα ηθικά και βιολογικά νερά.

