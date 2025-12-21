Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός του "The Wire", James Ransones

Ο ηθοποιός του The Wire έφυγε στα 46, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα γεμάτη δύσκολους χαρακτήρες και μια σιωπηλή προσωπική μάχη.

Ο James Ransone, ο ηθοποιός που οι περισσότεροι θυμούνται ως τον αξέχαστο Ziggy Sobotka στο The Wire, πέθανε σε ηλικία 46 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής του Λος Άντζελες, με αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο Ransone βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ η σύζυγός του, Jamie McPhee, δημοσίευσε έκκληση για δωρεές υπέρ της National Alliance on Mental Illness, δίνοντας έμφαση συμβολικά στην ανάγκη στήριξης της ψυχικής υγείας.

Ο ρόλος που τον καθόρισε

Για το τηλεοπτικό κοινό, ο James Ransone θα είναι για πάντα ο Ziggy Sobotka. Ο νευρωτικός, εύθραυστος και τραγικός γιος του λιμενεργάτη Frank Sobotka στη δεύτερη σεζόν του The Wire. Εμφανίστηκε σε 12 επεισόδια το 2003 και κατάφερε να κάνει έναν δύσκολο χαρακτήρα ανθρώπινο, άβολο και αληθινό.

Το The Wire θεωρείται μία από τις κορυφαίες σειρές όλων των εποχών και ο Ziggy παραμένει ένας από τους πιο διχαστικούς αλλά και ανθρώπινους χαρακτήρες της. Ένας ρόλος που σημάδεψε τον ίδιο τον Ransone, αλλά και τον τρόπο που τον έβλεπε η βιομηχανία.

Μια καριέρα χωρίς φώτα

Ο Ransone δεν εξαργύρωσε ποτέ τη φήμη του με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αντίθετα, ακολούθησε τη διαδρομή του ηθοποιού χαρακτήρων. Εμφανίστηκε σε σειρές όπως Generation Kill, Treme και Bosch, όλες παραγωγές του HBO ή υψηλού κύρους.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως Sinister, Tangerine, Mr. Right, It Chapter Two, The Black Phone, αλλά και στο πρόσφατο Black Phone 2 που κυκλοφόρησε το 2025. Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη δεύτερη σεζόν της σειράς Poker Face, που προβλήθηκε τον Ιούνιο.

Η προσωπική μάχη που έγινε δημόσια

Το 2021, ο James Ransone μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί από τον πρώην καθηγητή του. Περιέγραψε δημόσια την εμπειρία του, μιλώντας για ντροπή, σιωπή και τις πληγές που τον ακολούθησαν σε όλη του τη ζωή.

Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι πάλεψε για χρόνια με τον αλκοολισμό και την εξάρτηση από ηρωίνη. Όπως είχε πει σε συνεντεύξεις του, κατάφερε να γίνει νηφάλιος το 2006, σε ηλικία 27 ετών, λίγο πριν η καριέρα του πάρει πιο σταθερή μορφή.

Παρά τη νηφαλιότητα και τη δημόσια εξομολόγηση, το βάρος του παρελθόντος δεν έφυγε ποτέ ολοκληρωτικά.

Ένας ηθοποιός που δεν προσπάθησε να αρέσει

Ο James Ransone δεν έμοιαζε με χολιγουντιανό σταρ και δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει. Προτιμούσε ρόλους άβολους, χαρακτήρες ραγισμένους, ανθρώπους που δεν χωρούν εύκολα σε καλούπια. Και ίσως γι’ αυτό, όσοι τον είδαν πραγματικά, τον θυμούνται έντονα.

Ο θάνατός του κλείνει μια καριέρα χωρίς μεγάλους τίτλους και αφήνει πίσω του το γνώριμο, πικρό ερώτημα για το πόσα βάρη κουβαλούν άνθρωποι που στην οθόνη φαίνονται απλώς να παίζουν έναν ρόλο.

Αν εσύ ή κάποιος δικός σου άνθρωπος αντιμετωπίζει σκέψεις αυτοκαταστροφής, η αναζήτηση βοήθειας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην Ελλάδα λειτουργεί η γραμμή 1018 του Μπορούμε, ενώ υπάρχουν και δομές ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα.

