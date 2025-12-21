Γιατί ο Κίλιαν Μέρφι από τους «Peaky Blinders» άφησε τη χορτοφαγία μετά από 15 χρόνια

Ο Κίλιαν Μέρφι αποκάλυψε γιατί επέστρεψε στο κρέας μετά από 15 χρόνια χορτοφαγίας, για να προετοιμαστεί για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά «Peaky Blinders».

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι, γνωστός για τον ρόλο του Τόμι Σέλμπι στη σειρά «Peaky Blinders», αποκάλυψε γιατί αποφάσισε να επανεντάξει το κρέας στη διατροφή του, ύστερα από 15 χρόνια χορτοφαγίας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξη του 2017, η επιλογή του να ακολουθήσει φυτική διατροφή δεν ήταν ιδεολογική, αλλά αποτέλεσμα φόβου για την ασθένεια των τρελών αγελάδων, η οποία εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1980 και μεταδιδόταν μέσω μολυσμένου βοδινού κρέατος. «Δεν ήθελα να ρισκάρω», δήλωσε ο Μέρφι, περιγράφοντας πώς απέφευγε το κρέας για πάνω από μια δεκαετία.

Η αλλαγή ήρθε όταν ο ηθοποιός προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά. Ο προσωπικός του γυμναστής τον συμβούλεψε να καταναλώνει κρέας για να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα και να αποφύγει να φαίνεται «αδύνατος». Ο Μέρφι ακολούθησε τη συμβουλή και παραδέχτηκε ότι η πρώτη του μπριζόλα μετά την επιστροφή του στο κρέας ήταν «εξαιρετική».

Μήνες μετά την αλλαγή στη διατροφή του, η καριέρα του γνώρισε καθοριστική ώθηση: η σειρά «Peaky Blinders» τον εκτόξευσε σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τη φήμη, ενώ αργότερα κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer», για τον οποίο κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2023.

Παρά την εμπειρία του Μέρφι, ειδικοί και αθλητές επισημαίνουν ότι η κατανάλωση ζωικών προϊόντων δεν είναι απαραίτητη για την απόκτηση μυϊκής μάζας. Υπάρχουν χορτοφαγικές και vegan δίαιτες που επιτρέπουν ανάλογα αποτελέσματα, αλλά η απόφαση παραμένει προσωπική.

Ο Μέρφι αποτελεί παράδειγμα ηθοποιού που προσαρμόζει τη διατροφή του για τις ανάγκες ενός ρόλου, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη και η προετοιμασία πολλές φορές υπερβαίνουν τις προσωπικές συνήθειες και πεποιθήσεις.

