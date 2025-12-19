Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τη δίκη για το Chateau Miraval: Η Αντζελίνα Τζολί είναι υποχρεωμένη να δείξει emails και μηνύματα

Το δικαστήριο δικαίωσε τον Μπραντ Πιτ, καλώντας την Αντζελίνα Τζολί να παραδώσει μηνύματα, που αποκαλύπτουν τις προθέσεις της για την πώληση του Chateau Miraval.

Μπορεί να έχουν συμπληρωθεί σχεδόν εννέα χρόνια από την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Αντζελίνα Τζολί από τον Μπραντ Πιτ, όμως η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται. Μετά τη λύση του θέματος που αφορούσε στην επιμέλεια των παιδιών τους, οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών συναντιούνται στο δικαστήριο, προκειμένου να λύσουν το περίπλοκο - όπως φαίνεται - θέμα του Chateau Miraval. Και σε αυτή τη «μάχη», νικητής βγήκε ο Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Page Six», το δικαστήριο δικαίωσε τον Μπραντ Πιτ, εγκρίνοντας το αίτημά του, να κατατεθούν τα έγγραφα, που αποκαλύπτουν τους σκοπούς που είχε η Αντζελίνα Τζολί για το μερίδιό της. Συνεπώς, η ηθοποιός καλείται να παραδώσει emails και μηνύματα, που θα γνωστοποιήσουν τις βλέψεις της για το Chateau Miraval. Ανώνυμη πηγή υποστηρίζει πως αυτά τα προσωπικά μηνύματα «θα αποδείξουν ότι η ηθοποιός ήταν από την αρχή ανειλικρινής σχετικά με τις προθέσεις της για την πώληση του μεριδίου της στην επιχείρηση».

