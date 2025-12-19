Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τη δίκη για το Chateau Miraval: Η Αντζελίνα Τζολί είναι υποχρεωμένη να δείξει emails και μηνύματα
Μπορεί να έχουν συμπληρωθεί σχεδόν εννέα χρόνια από την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Αντζελίνα Τζολί από τον Μπραντ Πιτ, όμως η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται. Μετά τη λύση του θέματος που αφορούσε στην επιμέλεια των παιδιών τους, οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών συναντιούνται στο δικαστήριο, προκειμένου να λύσουν το περίπλοκο - όπως φαίνεται - θέμα του Chateau Miraval. Και σε αυτή τη «μάχη», νικητής βγήκε ο Μπραντ Πιτ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Page Six», το δικαστήριο δικαίωσε τον Μπραντ Πιτ, εγκρίνοντας το αίτημά του, να κατατεθούν τα έγγραφα, που αποκαλύπτουν τους σκοπούς που είχε η Αντζελίνα Τζολί για το μερίδιό της. Συνεπώς, η ηθοποιός καλείται να παραδώσει emails και μηνύματα, που θα γνωστοποιήσουν τις βλέψεις της για το Chateau Miraval. Ανώνυμη πηγή υποστηρίζει πως αυτά τα προσωπικά μηνύματα «θα αποδείξουν ότι η ηθοποιός ήταν από την αρχή ανειλικρινής σχετικά με τις προθέσεις της για την πώληση του μεριδίου της στην επιχείρηση».
