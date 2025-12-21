«Η Δούκισσα της Πλακεντίας», η ομορφιά της επί σκηνής (vid)

Το Gazzetta παρακολούθησε, στο θέατρο «Βεάκη», τον μονόλογο «Η Δούκισσα της Πλακεντίας». Εξαιρετική η Μαρία Κίτσου.

Αν ο καθρέφτης είναι πάνω στη σκηνή, μαζευτείτε στην πλατεία και ακούστε την καλή κυρία τι έχει να σας πει. Μια ιστορία θα σας πει πάνω στον αναστεναγμό μας, στον ψίθυρό σας, στο βλέμμα το μοναχικό σας. Μια ιστορία θα σας πει και θα κάθεται στα σκαλιά που οδηγούν μέσα στον καθρέφτη και όταν ξεκινήσει να μιλά, εσείς δεν θα είστε ενήλικοι, σοβαροί, στρυφνοί, ανήσυχοι και πρόσκαιρα ελεύθεροι. Όχι. Θα είστε παιδιά που άκουσαν τις οδηγίες των μεγάλων, τις συμβουλές των γονιών τους και δέχτηκαν τη μαγεία του θεάτρου, αυτή που για όλα φροντίζει.

Και όταν η αφήγηση ξεκινήσει, θα κάνετε ησυχία, θα κλείσετε ή θα βάλετε σε λειτουργία πτήσης τα κινητά σας και θα σφίξετε καλά τα πανωφόρια σας. Δεν θα γυρίσετε το κεφάλι δεξιά-αριστέρα, δεν θα κοιτάξετε το ταβάνι και δεν θα δείτε το ρολόι σας να γυρνά. Το παραμύθι, η αλήθεια δηλαδή χωρίς πάθος και φόβο, θα σας πάρει μαζί του και θα σας κάνει κοινωνούς της πιο όμορφης ιστορίας του κόσμου, αυτής που θα βιώσετε για τα επόμενα 75 λεπτά. Η καλή κυρία που σας μιλά είναι μια πολύ καλή ηθοποιός που λέγεται Μαρία Κίτσου και υπεύθυνος για το επί σκηνής θαύμα είναι ο Γιώργος Νανούρης. Η παράσταση, το παραμύθι, λέγεται «Η Δούκισσα της Πλακεντίας».

Η ποιητική ματιά «δένει» τα δραματουργικά στοιχεία



Ο Γιώργος Νανούρης (κείμενο, σκηνοθεσία, φωτισμοί, μουσική επιμέλεια) ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει θεατρικός μονόλογος. Ο ηθοποιός είναι μόνος του στη σκηνή, αλλά ο Νανούρης έχει φροντίσει να του φτιάξει τις κατάλληλες συνθήκες για να δοκιμαστεί. Η μελέτη πάνω στην ιστορία του προσώπου, εν προκειμένω στη Δούκισσα της Πλακεντίας, στις κοινωνικές, οικογενειακές, πολιτικές, ιστορικές συνθήκες της εποχής που έζησε, η εξαντλητική έρευνα πάνω στα γεγονότα που το σημάδεψαν, το επηρέασαν και η προσεκτική κρίση πάνω στον χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του, καθορίζουν το πλαίσιο δράση της ηθοποιού, της Μαρίας Κίτσου.

Ο Νανούρης αν και υπηρετεί τον μονόλογο, μόνο σε μια φωνή δεν στέκεται. Οι διαφορετικές στιγμές που προέκυψαν, προκύπτουν, από τη δράση και αντίδραση του προσώπου «απαιτούν» τις εκφράσεις τους, τα δικά τους μέσα. Ο Νανούρης είναι οξυδερκής, τολμηρός και προχωρά πάντα με τον δικό του ποιητικό τρόπο. Η ποιητική του ματιά «δένει» όλα τα δραματουργικά στοιχεία και ανοίγει το σκηνικό πεδίο για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό ο ηθοποιός. Και η γενναιοδωρία του σκηνοθέτη περνά στον ερμηνευτή, ερμηνεύτρια, και το αποτέλεσμα είναι πάντα, μα πάντα, όμορφο και συγκινητικό.

Η ζωντάνια, η δύναμη, της Μαρίας Κίτσου



Και πάμε στη δράση, στην αφήγηση, στον άμεσο, πολυεπίπεδο, βαθιά ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο η Μαρία Κίτσου ενσάρκωσε τη μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά. Με τα φώτα του θεάτρου αναμμένα, η ηθοποιός μπαίνει στην πλατεία του θεάτρου και αφού παρακαλέσει για τον έλεγχο των κινητών, κάθεται στα σκαλιά και μας ενημερώνει, συνοπτικά, για τη ζωή και την πορεία της Δούκισσας της Πλακεντίας. Με τη ζωντάνια και το θάρρος που τη χαρακτηρίζει, η Κίτσου κερδίζει αμέσως τη συμπάθειά μας. Μετά ανεβαίνει στη σκηνή και ο χρόνος γυρίζει, μαζί του και ο χώρος (αποτελεσματικό το να περιστρέφεται ένα κομμάτι του δαπέδου). Και καθ’ όλη διάρκεια της παράστασης, η Κίτσου είναι αφηγήτρια και ερμηνεύτρια. Μαθαίνουμε με λεπτομέρειες την πορεία της ζωής και πώς εξελίχθηκε αυτή. Συλλαμβάνει κάθε φωνή της Δούκισσας, κάθε συναισθηματική αλλαγή, κάθε νέα κατάσταση στην οποία μπαίνει. Αυτό που τη σημάδεψε ήταν η απώλεια της κόρης της. Συνεπώς, η Κίτσου πρέπει να αποδώσει το φασματικό, το μη ορατό, τη δράση με ένα άλλο πρόσωπο που δεν έχει σωματική μορφή στη σκηνή. Σε αυτό το σημείο μπαίνει το εύρημα του Νανούρη το οποίο αξιοποιεί τέλεια. Ποιο είναι αυτό; Ένα μεγάλο κομμάτι νάιλον γίνεται το παιδί, το ρούχο και η δίοδος για το αθέατο. Μαζί με τέσσερις, σε κυκλική διάταξη, ανεμιστήρες δαπέδου, φτιάχνεται η εντύπωση του μη ρεαλιστικού, του απόκοσμου, του υπερφυσικού. Η Κίτσου μπαίνει στη συνθήκη αυτή με όλο της το είναι και διαπρέπει. Ο θεατής φεύγει γεμάτος από συναίσθημα, ψυχαγωγία και χρυσόσκονη που στροβιλίζεται.

