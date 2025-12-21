Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

Λευκάδιος Χερν: από τη Λευκάδα στο Δουβλίνο και τις Η.Π.Α. – Πώς βρέθηκε στην Ιαπωνία – Η διάδοση του ιαπωνικού πολιτισμού στη Δύση από τον Λευκάδιο Χερν (ή Κοϊζούμι – Γιακούμο).

Μπορεί να γεννήθηκε σ’ ένα πανέμορφο νησί του Ιονίου, τη Λευκάδα και να έζησε ελάχιστα εκεί, μπορεί η μητέρα του να ήταν Ελληνίδα από τα Κύθηρα, αλλά στη χώρα μας, ο άνθρωπος αυτός που έκανε γνωστά τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ιαπωνίας, όπου έζησε από το 1890 ως τον θάνατό του, το 1904, ο Λευκάδιος Χερν (Patricio Lafkadio Hearn) είναι σχεδόν άγνωστος. Έζησε 54 χρόνια, αλλά ουσιαστικά τρεις ζωές: μία στην Ιρλανδία, μία στις Η.Π.Α. και μία στην Ιαπωνία. Καιρός είναι να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτόν και στη χώρα που γεννήθηκε…

