Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά την Κυριακή (21/12) τα καταστήματα – Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ και ποιες ώρες ισχύουν ανά περιοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με την αγορά να κινείται σε αυξημένους ρυθμούς. Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ σηκώνουν ρολά, διευκολύνοντας τους καταναλωτές στις τελευταίες αγορές πριν από τις γιορτές.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά τόσο σήμερα όσο και την επόμενη Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις εορταστικές Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία της αγοράς, με στόχο την αποσυμφόρηση της εμπορικής κίνησης.

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να το προσαρμόζει στις ανάγκες της, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12: Αργία

Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Πώς λειτουργούν σήμερα τα σούπερ μάρκετ

Κανονικά λειτουργούν σήμερα Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ των μεγάλων αλυσίδων. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο δεν αποκλείονται επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά κατάστημα.

Σκλαβενίτης: Ανοιχτά σήμερα 11:00 – 20:00. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λειτουργήσει 08:00 – 21:00 το Σάββατο και 11:00 – 20:00 την Κυριακή.

Για το κατάστημα στο The Mall Athens ισχύει:

Κυριακή 21/12: 11:00 – 20:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 20:00

Μασούτης:

Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00

Επιλεγμένα καταστήματα: 11:00 – 16:00

My Market: Τα περισσότερα καταστήματα λειτουργούν 11:00 – 20:00.

Κρητικός: Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ανά κατάστημα.

Lidl: Ανοιχτά όλα τα καταστήματα από 11:00 έως 20:00.

Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη

Σε ισχύ βρίσκεται από τις 13 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο και στη Θεσσαλονίκη. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ εισηγείται τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Τις καθημερινές, από 13 έως 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα λειτουργούν 10:00 – 21:00, τα Σάββατα 10:00 – 18:00, ενώ την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (24 και 31 Δεκεμβρίου) το ωράριο διαμορφώνεται έως τις 18:00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, την Πρωτοχρονιά και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

