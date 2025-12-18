Ο Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί εδώ και μέρες στο Τμήμα Εκβιαστών: Τι αναφέρει ο δικηγόρος του (vid)
Τρέχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση καταγγελίας ενός νεαρού τραγουδιστή που κατηγορεί γνωστό καλλιτέχνη για σεξουαλική παρενόχληση. Όπως έγινε γνωστό, η καταγγελία αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Το πρωί της Πέμπτης (18/1), ο 22χρονος τραγουδιστής προσήλθε στα δικαστήρια της Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του προκειμένου να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.
Λίγο αργότερα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένη καταγγελία, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του πριν από αρκετές μέρες είχε απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών.
«Η καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα εκβιαστών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος έχει γίνει αρκετές ημέρες πριν. Είναι επώνυμη η καταγγελία για συγκεκριμένους ανθρώπους, άρα δεν αποτελεί απάντηση στη σημερινή μήνυση καθώς έχει προηγηθεί αρκετές ημέρες πριν», ανέφερε αρχικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.
Στην καταγγελία αναφέρεται πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες απαιτήσεις, να καταβάλλει παράνομα χρηματικά ποσά που δεν τα οφείλει, σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Βεβαίως κατονομάζεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και έχει κληθεί από τις Αρχές», συνέχισε.
Οι εκβιαστές, όπως λέει ο δικηγόρος αρχικά «επικαλέστηκαν βαριά ονόματα των φυλακών με απειλές για δήθεν πράξεις βίας εναντίον του κ. Μαζωνάκη, ο ίδιος δεν ενέδωσε και η δεύτερη επιλογή τους ήταν να πούνε ‘περίμενε και θα δεις τι σε περιμένει σε επίπεδο ηθικής’. Και ακολούθησε αυτό».
«Πάνε 5 ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη που είναι σήμερα και καταθέτουν μια μήνυση για μια πράξη που φέρεται να έχει τελεστεί 9 μήνες πριν. Γιατί δεν πήγαν πριν έναν μήνα, δύο μήνες; Αλλά πηγαίνουν την ημέρα της πρεμιέρας. Είναι ο ορισμός της εκβίασης. Και μάλιστα, την προαναγγέλλεις την μήνυση την Κυριακή, ότι θα γίνει την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Είναι σχέδιο ή δεν είναι;», τόνισε ο κ. Λυκούδης.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Μαζωνάκης απάντησε στις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εναντίον μου»
- «Δεν θέλω χρήματα, θέλω δικαίωση»: Τι δήλωσε ο 22χρονος τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη (vid)
- «Δεν θέλω χρήματα, θέλω δικαίωση»: Τι δήλωσε ο 22χρονος τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη (vid)