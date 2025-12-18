Ο Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί εδώ και μέρες στο Τμήμα Εκβιαστών: Τι αναφέρει ο δικηγόρος του (vid)

Όπως έγινε γνωστό μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει επώνυμη καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών εδώ και μέρες.

Τρέχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση καταγγελίας ενός νεαρού τραγουδιστή που κατηγορεί γνωστό καλλιτέχνη για σεξουαλική παρενόχληση. Όπως έγινε γνωστό, η καταγγελία αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το πρωί της Πέμπτης (18/1), ο 22χρονος τραγουδιστής προσήλθε στα δικαστήρια της Ευελπίδων συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του προκειμένου να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση.

Λίγο αργότερα ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένη καταγγελία, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του πριν από αρκετές μέρες είχε απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών.

«Η καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα εκβιαστών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος έχει γίνει αρκετές ημέρες πριν. Είναι επώνυμη η καταγγελία για συγκεκριμένους ανθρώπους, άρα δεν αποτελεί απάντηση στη σημερινή μήνυση καθώς έχει προηγηθεί αρκετές ημέρες πριν», ανέφερε αρχικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Στην καταγγελία αναφέρεται πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες απαιτήσεις, να καταβάλλει παράνομα χρηματικά ποσά που δεν τα οφείλει, σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Βεβαίως κατονομάζεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και έχει κληθεί από τις Αρχές», συνέχισε.

Οι εκβιαστές, όπως λέει ο δικηγόρος αρχικά «επικαλέστηκαν βαριά ονόματα των φυλακών με απειλές για δήθεν πράξεις βίας εναντίον του κ. Μαζωνάκη, ο ίδιος δεν ενέδωσε και η δεύτερη επιλογή τους ήταν να πούνε ‘περίμενε και θα δεις τι σε περιμένει σε επίπεδο ηθικής’. Και ακολούθησε αυτό».

«Πάνε 5 ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη που είναι σήμερα και καταθέτουν μια μήνυση για μια πράξη που φέρεται να έχει τελεστεί 9 μήνες πριν. Γιατί δεν πήγαν πριν έναν μήνα, δύο μήνες; Αλλά πηγαίνουν την ημέρα της πρεμιέρας. Είναι ο ορισμός της εκβίασης. Και μάλιστα, την προαναγγέλλεις την μήνυση την Κυριακή, ότι θα γίνει την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Είναι σχέδιο ή δεν είναι;», τόνισε ο κ. Λυκούδης.

