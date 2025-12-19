Αποθεώθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα όλο νόημα που «πέταξε» στη χθεσινή πρεμιέρα (vid)

Με φόντο τις καταγγελίες, ο Μαζωνάκης έκανε πρεμιέρα στην Ακτή Πειραιώς και αποθεώθηκε από το κοινό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε κανονικά στη σκηνή το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, λίγες μόνο ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης που κατατέθηκε εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή. Η πρεμιέρα του στην Ακτή Πειραιώς πραγματοποιήθηκε μπροστά σε ένα κατάμεστο νυχτερινό κέντρο, με το κοινό να του δείχνει ξεκάθαρα τη στήριξή του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε φορώντας μπλε μπουρνούζι και παπιγιόν και, μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, πήρε το μικρόφωνο για να πει μια φράση που συζητήθηκε όσο λίγες: «Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Να σας συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός».

Η βραδιά ξεκίνησε με το «Ανήκω σε εμένα», σε μια επιλογή που πολλοί θεώρησαν συμβολική. Μάλιστα, σε μικρή παραλλαγή του στίχου, ο τραγουδιστής φέρεται να είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου», δίνοντας έναν προσωπικό τόνο στο άνοιγμα του προγράμματος.

Η σκηνή, το μήνυμα και το ενθουσιώδες κοινό

Η εικόνα μέσα στο μαγαζί έδειχνε πως τίποτα δεν είχε αλλάξει σε επίπεδο ανταπόκρισης. Δεν έπεφτε καρφίτσα, ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του και η ατμόσφαιρα θύμιζε μια από τις πιο δυνατές πρεμιέρες της σεζόν. Ο Μαζωνάκης απέφυγε οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στις καταγγελίες, επιλέγοντας να μιλήσει μόνο μέσα από τη μουσική και τη σκηνική του παρουσία.

Οι καταγγελίες και η θέση του τραγουδιστή

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της ίδιας ημέρας, ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως δεν ζητά οικονομική αποζημίωση αλλά ηθική δικαίωση, τονίζοντας ότι επιθυμεί να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Σε επίσημη ανακοίνωση γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης με επιχειρηματικά κίνητρα, ενώ τονίζεται ότι ο τραγουδιστής έχει ήδη προσφύγει στο Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ