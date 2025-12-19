Αδημοσίευτες φωτογραφίες Έπσταϊν: Σοκαριστικά μηνύματα σε γυναικεία σώματα

Νέες φωτογραφίες του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν σοκαριστικά μηνύματα γραμμένα σε γυναικεία σώματα, με αναφορές στο μυθιστόρημα «Λολίτα».

Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί η δημοσιοποίηση δεκάδων αδημοσίευτων φωτογραφιών που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Οι εικόνες δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες γυναικών με μηνύματα γραμμένα σε μέρη του σώματός τους.

Συγκεκριμένα, στις 18 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα 68 νέες φωτογραφίες που κατασχέθηκαν από ακίνητα του Έπσταϊν. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες πριν από την καταληκτική προθεσμία (19 Δεκεμβρίου) για τη δημοσιοποίηση επιπλέον αρχείων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο χρηματοδότη, στο πλαίσιο κυβερνητικής διαδικασίας διαφάνειας.

Μηνύματα που παραπέμπουν στη «Λολίτα»

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν φωτογραφίες γυναικών με χειρόγραφα μηνύματα στο σώμα τους. Ορισμένα από αυτά τα κείμενα ταυτίζονται με αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ (1955), ένα έργο που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις λόγω της θεματολογίας του.

Σε μία από τις φωτογραφίες, μήνυμα γραμμένο στο στήθος γυναίκας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Lo-Lee-ta: η άκρη της γλώσσας κάνει ένα ταξίδι τριών βημάτων κάτω στον ουρανίσκο για να χτυπήσει, στα τρία, τα δόντια».

Άλλα μηνύματα αναφέρουν: «Ήταν η Λόλα με παντελόνι» και «Ήταν η Λο, η απλή Λο, το πρωί, ύψους 1,20 μέσα σε μια κάλτσα».

Σε μία από τις φωτογραφίες, μάλιστα, διακρίνεται στο φόντο αντίτυπο του βιβλίου «Λολίτα», το οποίο αφηγείται την εμμονή ενός ενήλικα άνδρα με ένα 12χρονο κορίτσι. Τα πρόσωπα των γυναικών στις εικόνες έχουν αλλοιωθεί, ενώ οι ηλικίες τους δεν έχουν γίνει γνωστές.

Φωτογραφίες με ισχυρά πρόσωπα

Στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται και φωτογραφίες γνωστών προσώπων. Μεταξύ αυτών, εμφανίζεται ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, να ποζάρει δίπλα σε άγνωστη γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει επίσης αλλοιωθεί.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν, ενώ ο ίδιος ο Γκέιτς έχει δηλώσει δημόσια ότι μετανιώνει για τη γνωριμία τους. «Ήταν τεράστιο λάθος να περάσω χρόνο μαζί του», είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο CNN το 2021.

Επιπλέον, στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν σε κοινωνικές περιστάσεις με τον Έπσταϊν.

Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

Μαζί με τις φωτογραφίες, δημοσιοποιήθηκαν και στιγμιότυπα συνομιλιών μέσω γραπτών μηνυμάτων, που αναφέρονται σε μια 18χρονη γυναίκα από τη Ρωσία. Δεν είναι γνωστό ποιοι συμμετείχαν στη συνομιλία ούτε το πλήρες πλαίσιο στο οποίο ανταλλάχθηκαν τα μηνύματα.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η εμφάνιση προσώπων στις φωτογραφίες δεν συνεπάγεται αυτομάτως ποινική ευθύνη ή παράνομη δραστηριότητα.

Πολιτική πίεση για πλήρη διαφάνεια

Ο βουλευτής της Καλιφόρνια, Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής Εποπτείας, δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση του υλικού είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της αλήθειας. «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η συγκάλυψη και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες του Τζέφρι Έπσταϊν και στους ισχυρούς φίλους του», ανέφερε σε δήλωσή του. «Οι φωτογραφίες αυτές γεννούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα για το δίκτυο σχέσεων του Έπσταϊν».

Ο ίδιος κάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά αρχεία, υπογραμμίζοντας ότι «ο αμερικανικός λαός έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια».

