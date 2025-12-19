Το θαύμα της Νορβηγίας: Φτιάχνει τη μακρύτερη και βαθύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο!

Στα 400 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, η Νορβηγία φτιάχνει ένα τούνελ 27 χιλιομέτρων που αλλάζει για πάντα τις μετακινήσεις της ακτής.

Η Νορβηγία προχωρά στην κατασκευή ενός έργου που δεν έχει προηγούμενο. Ένα υποθαλάσσιο τούνελ, σε βάθος σχεδόν 400 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, φιλοδοξεί να γίνει το μακρύτερο και βαθύτερο στον κόσμο. Το νέο πέρασμα θα έχει συνολικό μήκος 27 χιλιόμετρα και θα συνδέει τις περιοχές Randaberg και Bokn, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στη δυτική ακτή της χώρας.

Το τούνελ θα ξεπεράσει σε μήκος το διάσημο Laerdal, που μέχρι σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο οδικό τούνελ παγκοσμίως. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του έργου είναι η διπλή κυκλική διασταύρωση που θα βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα και θα συνδέεται με το νησί Kvitsoy, δημιουργώντας ένα μοναδικό υποθαλάσσιο κυκλικό κόμβο.

Καθυστερήσεις, κόστος και τεχνικά εμπόδια

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, όμως έναν χρόνο αργότερα πάγωσε λόγω εκτόξευσης του κόστους. Οι εργασίες επανεκκίνησαν το 2021, με στόχο την ολοκλήρωση του τούνελ το 2033. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό σχέδιο στο οποίο εντάσσεται το έργο έχει ορίζοντα το 2050.

Το μεγάλο στοίχημα για τους μηχανικούς είναι το βάθος. Σχεδόν 400 μέτρα κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα, οι συνθήκες είναι ακραίες. Η πίεση, οι γεωλογικές ιδιαιτερότητες και οι διαρροές αλμυρού νερού δημιουργούν προκλήσεις που απαιτούν ειδικές τεχνικές λύσεις και συνεχή έλεγχο.

Το τούνελ αποτελεί κομβικό τμήμα της αναβάθμισης της ευρωπαϊκής οδού Ε39, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της νορβηγικής ακτής, από το Trondheim έως το Kristiansand. Σήμερα, η διαδρομή αυτή διαρκεί περίπου 21 ώρες και περιλαμβάνει πολλαπλές μεταφορές με φέρι.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο συνολικός χρόνος ταξιδιού θα μειωθεί στις 11 ώρες, εξοικονομώντας περίπου 10 ώρες μετακίνησης. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, διευκολύνοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις εμπορευματικές ροές.

Κόστος και εμπειρία οδήγησης

Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στα 472 εκατομμύρια λίρες, ενώ εκτιμάται ότι το τούνελ θα εξυπηρετεί περίπου 4.000 οχήματα την ημέρα. Οι σχεδιαστές δεν περιορίστηκαν μόνο στη λειτουργικότητα, αλλά έδωσαν έμφαση και στην εμπειρία του οδηγού.

Στο εσωτερικό του τούνελ θα υπάρχουν ειδικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της μονοτονίας και τη μείωση του άγχους. Ο φωτισμός θα είναι δυναμικός και μεταβαλλόμενος, με στόχο να «ανοίγει» ο χώρος και να δημιουργείται αίσθηση προσανατολισμού, ακόμα και τόσο βαθιά κάτω από τη θάλασσα.

