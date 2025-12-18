Ανακοίνωση των γερμανικών Αρχών για τις σέξι φωτογραφίες γυναικών αστυνομικών

Ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου για τη διάδοση ψεύτικων προφίλ με φωτογραφίες γυναικών αστυνομικών, που χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές απάτες και παραπλάνηση.

Παρενέβη δημόσια η γερμανική αστυνομία, μετά την εκρηκτική αύξηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικονίζουν υποτιθέμενες γυναίκες αστυνομικούς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, αλλά και σύγχυση στους χρήστες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες προφίλ άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως στο Instagram και σε άλλες πλατφόρμες, παρουσιάζοντας ελκυστικές γυναίκες με αστυνομικές στολές, συχνά σε προκλητικές πόζες και σε εντελώς ασυνήθιστα περιβάλλοντα. Οι εικόνες έδειχναν «αστυνομικίνες» με κοντά μπλουζάκια, εφαρμοστές στολές, παντελόνια γιόγκα ή ακόμη και σε σκηνικά που παρέπεμπαν σε ιδιωτικούς χώρους, όπως υπνοδωμάτια.

Η αστυνομία του Αμβούργου ξεκαθάρισε, με επίσημη ανακοίνωσή της, ότι οι συγκεκριμένες εικόνες δεν απεικονίζουν πραγματικά στελέχη της Αστυνομίας της Γερμανίας, αλλά αποτελούν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επισημαίνεται, οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένων διαδικτυακών απατών, με σκοπό να παρασύρουν χρήστες -κυρίως άνδρες- σε ιστότοπους επί πληρωμή.

«Λαμβάνουμε ολοένα και περισσότερες αναφορές για προφίλ που φέρονται να απεικονίζουν γυναίκες συναδέλφισσες του Αμβούργου, τα οποία όμως έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Οι αρχές τονίζουν ότι τέτοιου είδους περιεχόμενο πλήττει τη δημόσια εικόνα της αστυνομίας και παραβιάζει τα δικαιώματα πραγματικών ανθρώπων.

Παράλληλα, διευκρινίζεται κατηγορηματικά ότι η αστυνομία του Αμβούργου δεν διατηρεί προσωπικούς ή ιδιωτικούς λογαριασμούς αστυνομικών στα κοινωνικά δίκτυα, καλώντας τους πολίτες να εμπιστεύονται αποκλειστικά τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ευρύτερο προβληματισμό για τη ραγδαία εξάπλωση του περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών του ΟΗΕ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η εμπιστοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μειώνεται, καθώς γίνεται ολοένα δυσκολότερη η διάκριση μεταξύ πραγματικού και ψεύτικου.

Η γερμανική αστυνομία καλεί τους χρήστες να αναφέρουν τα ύποπτα προφίλ, ενώ εξετάζει και τις νομικές της επιλογές, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ένα φαινόμενο που, όπως παραδέχονται ειδικοί, αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ