Διαμαντής Καραναστάσης: Αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο πρώην βουλευτής και ηθοποιός, Διαμαντής Καραναστάσης, ελέγχθηκε από την Τροχαία στη λεωφόρο Αμαλίας, βρέθηκε με αλκοόλ πάνω από το όριο και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα.

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος επιβλήθηκαν στον πρώην βουλευτή και ηθοποιό Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε μπλόκο της Τροχαίας, ο κ. Καραναστάσης υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Ακολούθως, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλοντας χρηματικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαιρώντας το δίπλωμα οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης είναι γνωστός τόσο από τη μακρά παρουσία του στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, όσο και από τη σύντομη πολιτική του διαδρομή, καθώς είχε εκλεγεί βουλευτής στο πρόσφατο παρελθόν. Παράλληλα, είναι σύντροφος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, γεγονός που προσδίδει στο περιστατικό αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον.

Αστυνομικές πηγές υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εντείνονται, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νόμου γίνεται χωρίς εξαιρέσεις, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή αναγνωρισιμότητας των οδηγών.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη χώρα, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μικρές υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα αντανακλαστικά και την ικανότητα αντίδρασης του οδηγού. Στο πλαίσιο αυτό, η Τροχαία καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να αποφεύγουν την οδήγηση όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ, επιλέγοντας εναλλακτικούς και ασφαλείς τρόπους μετακίνησης.

