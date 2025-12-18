Συνελήφθησαν δύο τράπερ, 22 και 30 ετών, για κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική

Αστυνομική επιχείρηση εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους δύο γνωστοί τράπερ, με κατασχέσεις άνω των 17 κιλών κάνναβης

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο γνωστοί τράπερ, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, εξαρθρώνοντας κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε σε περιοχές της Αττικής. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με ξεκάθαρη ιεραρχία και επαγγελματική υποδομή και στόχο τη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση σημαντικών παράνομων κερδών. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν περισσότερα από 17 κιλά κάνναβης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 95.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, πρόκειται για τον φερόμενο αρχηγό και υπαρχηγό της οργάνωσης, ηλικίας 55 και 30 ετών αντίστοιχα, καθώς και για δύο συνεργούς τους, ηλικίας 22 και 30 ετών. Οι δύο νεότεροι φέρονται να δραστηριοποιούνται στον χώρο της τραπ μουσικής και είναι ευρύτερα γνωστοί στο κοινό.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή διασυνδέσεις του κυκλώματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 4 μέλη της οργάνωσης (2 αλλοδαποί ηλικίας 55 και 30 ετών και 2 ημεδαποί ηλικίας 22 και 30 ετών), οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν προς διακίνηση ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Μάλιστα, ο 22χρονος στην προσπάθειά του να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των μελών της οργάνωσης στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Από την επακόλουθη ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, καθώς και λοιπές αστυνομικές ενέργειες, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με επαγγελματική υποδομή και ιεραρχία, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση μεγάλου παράνομου κέρδους.

Ειδικότερα, κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας σε διάφορα άτομα, πουλώντας την ακατέργαστη κάνναβη προς 2.500 ευρώ το κιλό και την κατεργασμένη προς 5.000 ευρώ το κιλό.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

55χρονος αλλοδαπός, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης,

30χρονος αλλοδαπός, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο,

22χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο και τον 30χρονο, καθώς και για την παράδοση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στον μεταφορέα της οργάνωσης, ώστε αυτές εν συνεχεία να διακινηθούν σε έτερους διακινητές και χρήστες,

30χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Από τις σωματικές έρευνες, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλο,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

καταμετρητής χρημάτων,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις 95.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο 55χρονος και ο 22χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για – κατά περίπτωση- παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

